https://ria.ru/20230213/energosnabzhenie-1851679594.html

Более 650 объектов обеспечили энергоснабжением в Москве в 2022 году

Более 650 объектов обеспечили энергоснабжением в Москве в 2022 году - РИА Новости, 13.02.2023

Более 650 объектов обеспечили энергоснабжением в Москве в 2022 году

Специалисты Комплекса городского хозяйства в 2022 году подключили к электросетям и обеспечили дополнительной мощностью более 650 значимых объектов, сообщил... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T13:17

2023-02-13T13:17

2023-02-13T13:17

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

общество

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в 2022 году подключили к электросетям и обеспечили дополнительной мощностью более 650 значимых объектов, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что всего энергетики проложили свыше 1,1 тысячи километров электросетей напряжением 0,4, 10 и 20 кВ. Общая мощность присоединенных объектов составила более 430 МВт. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все значимые объекты обеспечиваются электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.

https://ria.ru/20221112/moskva-1831006095.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, общество