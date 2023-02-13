Более 650 объектов обеспечили энергоснабжением в Москве в 2022 году
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства МосквыТерритория возле станции БКЛ "Новаторская"
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
Территория возле станции БКЛ "Новаторская"
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в 2022 году подключили к электросетям и обеспечили дополнительной мощностью более 650 значимых объектов, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Вопросам организации надежного энергоснабжения значимых объектов уделяется особое внимание, профильными службами осуществляется постоянный контроль бесперебойной подачи электроэнергии столичным учреждениям. За прошлый год подключили к электросетям и обеспечили дополнительной мощностью более 650 значимых объектов, в том числе 355 - транспортной инфраструктуры, включая семь станций Большой кольцевой линии метро, 29 учреждений образования, 34 - спорта и 81 - здравоохранения, 117 жилых домов", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что всего энергетики проложили свыше 1,1 тысячи километров электросетей напряжением 0,4, 10 и 20 кВ. Общая мощность присоединенных объектов составила более 430 МВт.
"Все работы проводились с применением современной спецтехники, при прокладке новых линий используем метод горизонтально-направленного бурения, то есть бестраншейный способ. Эта технология применяется в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации", - пояснил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все значимые объекты обеспечиваются электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.