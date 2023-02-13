https://ria.ru/20230213/elbrus-1851626228.html
На Эльбрусе закрыли часть канатных дорог из-за сильного ветра
На Эльбрусе закрыли часть канатных дорог из-за сильного ветра - РИА Новости, 13.02.2023
На Эльбрусе закрыли часть канатных дорог из-за сильного ветра
Работа двух из трех очередей канатных дорог на Эльбрусе в понедельник временно остановлена из-за сильного ветра, сообщила администрация курорта "Эльбрус". РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T10:58
2023-02-13T10:58
2023-02-13T10:58
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НАЛЬЧИК, 13 фев – РИА Новости. Работа двух из трех очередей канатных дорог на Эльбрусе в понедельник временно остановлена из-за сильного ветра, сообщила администрация курорта "Эльбрус". "Канатные дороги от станции "Кругозор" до станции "Гарабаши" закрыты по погодным условиям (сильный ветер)", – говорится в сообщении. Работает только первая очередь канатной дороги "Азау" – "Кругозор". Отмечается, что на Гарабаши (верхняя станция канатной дороги) при температуре минус 26 градусов и метели сила ветра составляет 28 метров в секунду. Региональное ГУМЧС РФ в понедельник распространило предупреждение о том, что в горах Кабардино-Балкарии сохраняется опасность схода лавин.
https://ria.ru/20230204/puteshestviya-1849141380.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туристы, туризм, эльбрус, сноуборд
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Эльбрус, Сноуборд
На Эльбрусе закрыли часть канатных дорог из-за сильного ветра
Две из трех очередей канатных дорог на Эльбрусе не работают из-за сильного ветра
НАЛЬЧИК, 13 фев – РИА Новости. Работа двух из трех очередей канатных дорог на Эльбрусе в понедельник временно остановлена из-за сильного ветра, сообщила администрация курорта "Эльбрус".
"Канатные дороги от станции "Кругозор" до станции "Гарабаши" закрыты по погодным условиям (сильный ветер)", – говорится в сообщении.
Работает только первая очередь канатной дороги "Азау" – "Кругозор".
Отмечается, что на Гарабаши (верхняя станция канатной дороги) при температуре минус 26 градусов и метели сила ветра составляет 28 метров в секунду.
Региональное ГУМЧС РФ
в понедельник распространило предупреждение о том, что в горах Кабардино-Балкарии сохраняется опасность схода лавин.