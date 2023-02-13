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На Эльбрусе закрыли часть канатных дорог из-за сильного ветра - РИА Новости, 13.02.2023
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Туризм
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На Эльбрусе закрыли часть канатных дорог из-за сильного ветра
На Эльбрусе закрыли часть канатных дорог из-за сильного ветра - РИА Новости, 13.02.2023
На Эльбрусе закрыли часть канатных дорог из-за сильного ветра
Работа двух из трех очередей канатных дорог на Эльбрусе в понедельник временно остановлена из-за сильного ветра, сообщила администрация курорта "Эльбрус". РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T10:58
2023-02-13T10:58
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НАЛЬЧИК, 13 фев – РИА Новости. Работа двух из трех очередей канатных дорог на Эльбрусе в понедельник временно остановлена из-за сильного ветра, сообщила администрация курорта "Эльбрус". "Канатные дороги от станции "Кругозор" до станции "Гарабаши" закрыты по погодным условиям (сильный ветер)", – говорится в сообщении. Работает только первая очередь канатной дороги "Азау" – "Кругозор". Отмечается, что на Гарабаши (верхняя станция канатной дороги) при температуре минус 26 градусов и метели сила ветра составляет 28 метров в секунду. Региональное ГУМЧС РФ в понедельник распространило предупреждение о том, что в горах Кабардино-Балкарии сохраняется опасность схода лавин.
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Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Эльбрус, Сноуборд
10:58 13.02.2023
 
На Эльбрусе закрыли часть канатных дорог из-за сильного ветра

Две из трех очередей канатных дорог на Эльбрусе не работают из-за сильного ветра

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкОтдыхающий возле канатной дороги на станции "Гарабаши" горнолыжного курорта "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии
Отдыхающий возле канатной дороги на станции Гарабаши горнолыжного курорта Эльбрус в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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НАЛЬЧИК, 13 фев – РИА Новости. Работа двух из трех очередей канатных дорог на Эльбрусе в понедельник временно остановлена из-за сильного ветра, сообщила администрация курорта "Эльбрус".
"Канатные дороги от станции "Кругозор" до станции "Гарабаши" закрыты по погодным условиям (сильный ветер)", – говорится в сообщении.
Работает только первая очередь канатной дороги "Азау" – "Кругозор".
Отмечается, что на Гарабаши (верхняя станция канатной дороги) при температуре минус 26 градусов и метели сила ветра составляет 28 метров в секунду.
Региональное ГУМЧС РФ в понедельник распространило предупреждение о том, что в горах Кабардино-Балкарии сохраняется опасность схода лавин.
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