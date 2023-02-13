https://ria.ru/20230213/dtp-1851718590.html
В Омске три пассажира маршрутки пострадали в ДТП с трамваем
В Омске три пассажира маршрутки пострадали в ДТП с трамваем - РИА Новости, 13.02.2023
В Омске три пассажира маршрутки пострадали в ДТП с трамваем
Три пассажира пострадали в ДТП с маршруткой и трамваем в Омске, сообщили в пресс-службе областной ГИБДД. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T15:36
2023-02-13T15:36
2023-02-13T15:36
происшествия
авто
омск
гибдд мвд рф
россия
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851717751_0:55:1280:775_1920x0_80_0_0_77b93463b18c6014c23fee0172b21947.jpg
ОМСК, 13 фев - РИА Новости. Три пассажира пострадали в ДТП с маршруткой и трамваем в Омске, сообщили в пресс-службе областной ГИБДД. Авария произошла около 15.20 (12.20 мск): 47-летний водитель маршрутной "Газели" (маршрут №340 "Малокулачье - Омск") врезался в трамвай №7 (ул. Стрельникова – поселок Амурский) под управлением 34-летней женщины. Водители были без признаков опьянения. Полицейскими проводится проверка. Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры Омска.
https://ria.ru/20230213/dtp-1851677703.html
омск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851717751_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6c5ff27760e07ee09ac3f37dd16e5fca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, омск, гибдд мвд рф, россия, дтп
Происшествия, Авто, Омск, ГИБДД МВД РФ, Россия, ДТП
В Омске три пассажира маршрутки пострадали в ДТП с трамваем
В Омске маршрутная "Газель" врезалась в трамвай, пострадали три пассажира