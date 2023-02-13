https://ria.ru/20230213/dtp-1851718590.html

В Омске три пассажира маршрутки пострадали в ДТП с трамваем

В Омске три пассажира маршрутки пострадали в ДТП с трамваем - РИА Новости, 13.02.2023

В Омске три пассажира маршрутки пострадали в ДТП с трамваем

Три пассажира пострадали в ДТП с маршруткой и трамваем в Омске, сообщили в пресс-службе областной ГИБДД. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T15:36

2023-02-13T15:36

2023-02-13T15:36

происшествия

авто

омск

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ОМСК, 13 фев - РИА Новости. Три пассажира пострадали в ДТП с маршруткой и трамваем в Омске, сообщили в пресс-службе областной ГИБДД. Авария произошла около 15.20 (12.20 мск): 47-летний водитель маршрутной "Газели" (маршрут №340 "Малокулачье - Омск") врезался в трамвай №7 (ул. Стрельникова – поселок Амурский) под управлением 34-летней женщины. Водители были без признаков опьянения. Полицейскими проводится проверка. Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры Омска.

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происшествия, авто, омск, гибдд мвд рф, россия, дтп