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В Омске три пассажира маршрутки пострадали в ДТП с трамваем - РИА Новости, 13.02.2023
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В Омске три пассажира маршрутки пострадали в ДТП с трамваем
В Омске три пассажира маршрутки пострадали в ДТП с трамваем - РИА Новости, 13.02.2023
В Омске три пассажира маршрутки пострадали в ДТП с трамваем
Три пассажира пострадали в ДТП с маршруткой и трамваем в Омске, сообщили в пресс-службе областной ГИБДД. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T15:36
2023-02-13T15:36
происшествия
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ОМСК, 13 фев - РИА Новости. Три пассажира пострадали в ДТП с маршруткой и трамваем в Омске, сообщили в пресс-службе областной ГИБДД. Авария произошла около 15.20 (12.20 мск): 47-летний водитель маршрутной "Газели" (маршрут №340 "Малокулачье - Омск") врезался в трамвай №7 (ул. Стрельникова – поселок Амурский) под управлением 34-летней женщины. Водители были без признаков опьянения. Полицейскими проводится проверка. Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры Омска.
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происшествия, авто, омск, гибдд мвд рф, россия, дтп
Происшествия, Авто, Омск, ГИБДД МВД РФ, Россия, ДТП
15:36 13.02.2023
 
В Омске три пассажира маршрутки пострадали в ДТП с трамваем

В Омске маршрутная "Газель" врезалась в трамвай, пострадали три пассажира

© Фото : УГИБДД УМВД России по Омской областиНа месте ДТП с участием трамвая и ГАЗели в Омске
На месте ДТП с участием трамвая и ГАЗели в Омске - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© Фото : УГИБДД УМВД России по Омской области
На месте ДТП с участием трамвая и ГАЗели в Омске
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ОМСК, 13 фев - РИА Новости. Три пассажира пострадали в ДТП с маршруткой и трамваем в Омске, сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.
Авария произошла около 15.20 (12.20 мск): 47-летний водитель маршрутной "Газели" (маршрут №340 "Малокулачье - Омск") врезался в трамвай №7 (ул. Стрельникова – поселок Амурский) под управлением 34-летней женщины.
"В результате в медицинское учреждение с различными травмами доставлены трое взрослых пассажиров "Газели". В момент ДТП в салоне пассажирского автобуса находились четыре пассажира, в салоне трамвая - 10 пассажиров", - пояснили в пресс-службе.
Водители были без признаков опьянения. Полицейскими проводится проверка. Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры Омска.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13:12
В Кабардино-Балкарии два человека погибли в ДТП с маршруткой
 
ПроисшествияАвтоОмскГИБДД МВД РФРоссияДТП
 
 
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