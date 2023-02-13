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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 13.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230213/donetsk-1851713552.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 13.02.2023
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T15:19
2023-02-13T15:19
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 13 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Дальнее – город Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале представительства. По данным ведомства, с утра понедельника украинские военные ведут интенсивный обстрел Донецка, в общей сложности выпущено 20 ракет из РСЗО и более 80 снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230213/obstrel-1851686090.html
https://ria.ru/20230213/donetsk-1851683132.html
донецк
петровский район
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Происшествия
15:19 13.02.2023
 
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Дальнее – город Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале представительства.
Следователь СЦ России демонстрирует часть снаряда - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13:40Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли из тяжелой артиллерии Донецк и Гольмовский
По данным ведомства, с утра понедельника украинские военные ведут интенсивный обстрел Донецка, в общей сложности выпущено 20 ракет из РСЗО и более 80 снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Фрагмент разорвавшегося снаряда на проезжей части после обстрела ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13:28Специальная военная операция на Украине
Украинские войска снова обстреляли Донецк
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОПроисшествия
 
 
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