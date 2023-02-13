https://ria.ru/20230213/donetsk-1851713552.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 13.02.2023

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T15:19

2023-02-13T15:19

2023-02-13T15:19

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Дальнее – город Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале представительства. По данным ведомства, с утра понедельника украинские военные ведут интенсивный обстрел Донецка, в общей сложности выпущено 20 ракет из РСЗО и более 80 снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230213/obstrel-1851686090.html

https://ria.ru/20230213/donetsk-1851683132.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия