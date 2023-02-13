Украинские войска снова обстреляли Донецк
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов натовского калибра
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на проезжей части после обстрела ВСУ Киевского района Донецка
Фрагмент разорвавшегося снаряда на проезжей части после обстрела ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 11.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.40 - населенный пункт Желанное первое – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.