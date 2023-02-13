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В ДНР с начала эскалации погибли 4438 мирных жителей - РИА Новости, 13.02.2023
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В ДНР с начала эскалации погибли 4438 мирных жителей
В ДНР с начала эскалации погибли 4438 мирных жителей - РИА Новости, 13.02.2023
В ДНР с начала эскалации погибли 4438 мирных жителей
В Донецкой Народной Республике с начала эскалации конфликта погибли 4438 мирных жителей, в том числе 132 ребенка, сообщило в понедельник представительство ДНР в РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T12:15
2023-02-13T12:15
донецкая народная республика
украина
происшествия
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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике с начала эскалации конфликта погибли 4438 мирных жителей, в том числе 132 ребенка, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "За 361 день эскалации на территории в границах до начала СВО погибло 661 гражданское лицо, в том числе 26 детей. На освобожденной в ходе СВО территории погибли 3777 гражданских лиц, в том числе 106 детей. Всего: 4438, в том числе детей - 132", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. По данным ведомства, за этот период пострадали 4092 мирных жителя, в том числе 259 детей. За указанный период ведомство зафиксировало 15,4 тысячи фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 15,1 тысячи, при этом выпущено 99,6 тысячи боеприпасов различного калибра, включая 39 ракет из ОТРК "Точка-У", 216 ракет РСЗО HIMARS, 256 ракет РСЗО "Ураган" и 12 916 ракет РСЗО калибром 122 миллиметра, а также 21 549 снарядов калибром 155 миллиметров. По данным представительства ДНР, повреждения получили 9791 жилое домостроение, 2410 объектов гражданской инфраструктуры и 1205 транспортных средств.
https://ria.ru/20230213/dnr-1851594598.html
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донецкая народная республика, украина, происшествия
Донецкая Народная Республика, Украина, Происшествия
12:15 13.02.2023
 
В ДНР с начала эскалации погибли 4438 мирных жителей

В Донецке заявили, что в республике с начала эскалации погибли 4438 мирных жителей

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЖилой дом получивший повреждения в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка
Жилой дом получивший повреждения в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Жилой дом получивший повреждения в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике с начала эскалации конфликта погибли 4438 мирных жителей, в том числе 132 ребенка, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"За 361 день эскалации на территории в границах до начала СВО погибло 661 гражданское лицо, в том числе 26 детей. На освобожденной в ходе СВО территории погибли 3777 гражданских лиц, в том числе 106 детей. Всего: 4438, в том числе детей - 132", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Новые жилые дома в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
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В Новоазовском районе ДНР за полгода восстановили 500 разрушенных домов
По данным ведомства, за этот период пострадали 4092 мирных жителя, в том числе 259 детей.
За указанный период ведомство зафиксировало 15,4 тысячи фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 15,1 тысячи, при этом выпущено 99,6 тысячи боеприпасов различного калибра, включая 39 ракет из ОТРК "Точка-У", 216 ракет РСЗО HIMARS, 256 ракет РСЗО "Ураган" и 12 916 ракет РСЗО калибром 122 миллиметра, а также 21 549 снарядов калибром 155 миллиметров.
По данным представительства ДНР, повреждения получили 9791 жилое домостроение, 2410 объектов гражданской инфраструктуры и 1205 транспортных средств.
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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