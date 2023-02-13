https://ria.ru/20230213/donetsk-1851657572.html

В ДНР с начала эскалации погибли 4438 мирных жителей

В ДНР с начала эскалации погибли 4438 мирных жителей - РИА Новости, 13.02.2023

В ДНР с начала эскалации погибли 4438 мирных жителей

В Донецкой Народной Республике с начала эскалации конфликта погибли 4438 мирных жителей, в том числе 132 ребенка, сообщило в понедельник представительство ДНР в РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T12:15

2023-02-13T12:15

2023-02-13T12:15

донецкая народная республика

украина

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике с начала эскалации конфликта погибли 4438 мирных жителей, в том числе 132 ребенка, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "За 361 день эскалации на территории в границах до начала СВО погибло 661 гражданское лицо, в том числе 26 детей. На освобожденной в ходе СВО территории погибли 3777 гражданских лиц, в том числе 106 детей. Всего: 4438, в том числе детей - 132", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. По данным ведомства, за этот период пострадали 4092 мирных жителя, в том числе 259 детей. За указанный период ведомство зафиксировало 15,4 тысячи фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 15,1 тысячи, при этом выпущено 99,6 тысячи боеприпасов различного калибра, включая 39 ракет из ОТРК "Точка-У", 216 ракет РСЗО HIMARS, 256 ракет РСЗО "Ураган" и 12 916 ракет РСЗО калибром 122 миллиметра, а также 21 549 снарядов калибром 155 миллиметров. По данным представительства ДНР, повреждения получили 9791 жилое домостроение, 2410 объектов гражданской инфраструктуры и 1205 транспортных средств.

https://ria.ru/20230213/dnr-1851594598.html

https://ria.ru/20230210/donbass-1851209666.html

донецкая народная республика

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, украина, происшествия