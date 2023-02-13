https://ria.ru/20230213/donetsk-1851628948.html

Украинские войска выпустили еще восемь снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили еще восемь снарядов по Донецку - РИА Новости, 13.02.2023

Украинские войска выпустили еще восемь снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка еще восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T10:44

2023-02-13T10:44

2023-02-13T10:44

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка еще восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район), выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в телеграм-канале СЦКК. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

донецк

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, донецк