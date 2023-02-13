https://ria.ru/20230213/donetsk-1851628948.html
Украинские войска выпустили еще восемь снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили еще восемь снарядов по Донецку - РИА Новости, 13.02.2023
Украинские войска выпустили еще восемь снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка еще восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T10:44
2023-02-13T10:44
2023-02-13T10:44
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка еще восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район), выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в телеграм-канале СЦКК. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк
Украинские войска выпустили еще восемь снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили еще восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку