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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 13.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230213/donetsk-1851615312.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 13.02.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T09:55
2023-02-13T09:55
специальная военная операция на украине
донецк
украина
петровский район
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дальнее – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230213/donbass-1851611016.html
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донецк
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донецк, украина, петровский район, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Петровский район, СЦКК, НАТО, Происшествия
09:55 13.02.2023
 
Украинские войска обстреляли Донецк

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку 13 снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дальнее – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
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"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Спасатель в Донецке - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
00:57Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкУкраинаПетровский районСЦККНАТОПроисшествия
 
 
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