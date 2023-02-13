https://ria.ru/20230213/donetsk-1851615312.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 13.02.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T09:55

2023-02-13T09:55

2023-02-13T09:55

специальная военная операция на украине

донецк

украина

петровский район

сцкк

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дальнее – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230213/donbass-1851611016.html

https://ria.ru/20230213/donetsk-1851584216.html

донецк

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петровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, украина, петровский район, сцкк, нато, происшествия