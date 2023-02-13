Украинские войска обстреляли Донецк
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку 13 снарядов натовского калибра
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дальнее – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.