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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 13.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230213/donetsk-1851584216.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 13.02.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска в воскресенье в период после 21.00 выпустили в направлении Донецка более 20 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T00:57
2023-02-13T00:57
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье в период после 21.00 выпустили в направлении Донецка более 20 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Согласно сообщениям в Telegram-канале ведомства, обстрелы в направлении Киевского, Кировского и Куйбышевского районов Донецка зафиксированы в период с 21.00 по 23.30, выпущено в общей сложности 22 снаряда калибром 155 миллиметров. Кроме того, обстрелам подверглись Червоногвардейский район Макеевки (в 21.10 выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров) и Александровка (в 19.00 выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров), сообщили в представительстве.
https://ria.ru/20230212/donetsk-1851542797.html
донецк
куйбышевский район
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
00:57 13.02.2023
 
Украинские войска обстреляли Донецк

ВСУ после 21.00 выпустили по Донецку более 20 снарядов "натовского" калибра

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкСпасатель в Донецке
Спасатель в Донецке - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Спасатель в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье в период после 21.00 выпустили в направлении Донецка более 20 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Согласно сообщениям в Telegram-канале ведомства, обстрелы в направлении Киевского, Кировского и Куйбышевского районов Донецка зафиксированы в период с 21.00 по 23.30, выпущено в общей сложности 22 снаряда калибром 155 миллиметров.
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Вчера, 17:10Специальная военная операция на Украине
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Кроме того, обстрелам подверглись Червоногвардейский район Макеевки (в 21.10 выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров) и Александровка (в 19.00 выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров), сообщили в представительстве.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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