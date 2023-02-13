https://ria.ru/20230213/donetsk-1851584216.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 13.02.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска в воскресенье в период после 21.00 выпустили в направлении Донецка более 20 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T00:57
2023-02-13T00:57
2023-02-13T00:57
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье в период после 21.00 выпустили в направлении Донецка более 20 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Согласно сообщениям в Telegram-канале ведомства, обстрелы в направлении Киевского, Кировского и Куйбышевского районов Донецка зафиксированы в период с 21.00 по 23.30, выпущено в общей сложности 22 снаряда калибром 155 миллиметров. Кроме того, обстрелам подверглись Червоногвардейский район Макеевки (в 21.10 выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров) и Александровка (в 19.00 выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров), сообщили в представительстве.
https://ria.ru/20230212/donetsk-1851542797.html
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк
ВСУ после 21.00 выпустили по Донецку более 20 снарядов "натовского" калибра