https://ria.ru/20230213/donetsk-1851584216.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 13.02.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска в воскресенье в период после 21.00 выпустили в направлении Донецка более 20 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T00:57

2023-02-13T00:57

2023-02-13T00:57

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье в период после 21.00 выпустили в направлении Донецка более 20 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Согласно сообщениям в Telegram-канале ведомства, обстрелы в направлении Киевского, Кировского и Куйбышевского районов Донецка зафиксированы в период с 21.00 по 23.30, выпущено в общей сложности 22 снаряда калибром 155 миллиметров. Кроме того, обстрелам подверглись Червоногвардейский район Макеевки (в 21.10 выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров) и Александровка (в 19.00 выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров), сообщили в представительстве.

https://ria.ru/20230212/donetsk-1851542797.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк