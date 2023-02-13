https://ria.ru/20230213/donbass-1851682130.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский
Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский - РИА Новости, 13.02.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский
Украинские войска выпустили по Донецку и Гольмовскому 10 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T13:23
2023-02-13T13:23
2023-02-13T13:23
специальная военная операция на украине
донецк
гольмовский
донецкая народная республика
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Гольмовскому 10 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.35 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. В представительстве добавили, что в 12.35 мск украинские войска выпустили по Гольмовскому шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230213/donbass-1851679786.html
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донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, гольмовский, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Гольмовский, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку и Гольмовскому десять снарядов