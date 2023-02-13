13:17 13.02.2023 (обновлено: 13:18 13.02.2023)
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 14 снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив за пять минут 14 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12:20 (совпадает с мск) - населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм; 12:25 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 8 снарядов калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.