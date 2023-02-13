https://ria.ru/20230213/diplomatiya-1851666052.html

В Госдуме заявления Кулебы сравнили с визгом базарной бабки

В Госдуме заявления Кулебы сравнили с визгом базарной бабки - РИА Новости, 13.02.2023

В Госдуме заявления Кулебы сравнили с визгом базарной бабки

Первый заместитель председателя комитета по обороне ГД Алексей Журавлев, комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы про "великие события", которые... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T12:34

2023-02-13T12:34

2023-02-13T12:34

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россия

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алексей журавлев

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генеральная ассамблея оон

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета по обороне ГД Алексей Журавлев, комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы про "великие события", которые "Россия запомнит", заявил, что украинская дипломатия давно "уже превратилась в базарную бабку, которая привлекает к себе внимание громким визгом". В годовщину начала специальной военной операции - 23 и 24 февраля - ожидаются "великие события", которые "Россия запомнит", заявил ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Украинская дипломатия давно уже превратилась в базарную бабку, которая только и делает, что привлекает к себе внимание громким визгом. В ход идут оскорбления, ложь и провокации - это привычные методы, которыми пользуется и МИД Украины, и его кураторы в госдепе и европейских институтах… На годовщину начала спецоперации и в самом деле назначено заседание Совбеза ООН, но всем нам давно известны расклады, которые могут там быть при голосовании", - рассказал Журавлев РИА Новости. Также он отметил, что в ООН против России традиционно выступают США, Европа и "их прихлебатели, подобные Украине или Молдавии". При этом Азия, Африка, Латинская Америка - все государства, "которым не по душе однополярный мир", выступают в поддержку РФ, добавил парламентарий. "Кстати, примерно так же все время распределяются голоса, когда обсуждается запрет героизации нацизма - Запад сопротивляется изо всех сил, очевидно, прекрасно понимая, что проект "Украина" как раз и есть современный нацизм", - сказал он. Кроме того, политик отметил, что слова Кулебы - это послание для внутренней аудитории, которая, "как ни странно, по-прежнему верит в то, что Украина побеждает", и ее нужно поддерживать в этом "счастливом неведении, иначе – крах". В Генассамблее ООН Украина и ее сторонники готовят резолюцию, в которой будет говориться о необходимости как можно скорее достичь прочного мира, обеспечивающего независимость, суверенитет Украины, ее единство и территориальную целостность, писало ранее Associated Press. Она также будет содержать призыв к России немедленно вывести войска. Резолюции Генассамблеи носят декларативный характер и не обязывают ни к чему страны.

https://ria.ru/20230213/slutskiy-1851663874.html

https://ria.ru/20230213/sobytie-1851617523.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, сша, алексей журавлев , дмитрий кулеба, оон, генеральная ассамблея оон, госдума рф, в мире