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Правительство направит средства на укрепление бюджетов десяти регионов - РИА Новости, 13.02.2023
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Правительство направит средства на укрепление бюджетов десяти регионов
Правительство направит средства на укрепление бюджетов десяти регионов - РИА Новости, 13.02.2023
Правительство направит средства на укрепление бюджетов десяти регионов
Правительство направит 9,5 миллиарда рублей 10 регионам на укрепление их бюджетов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T11:21
2023-02-13T11:21
экономика
россия
красноярский край
ярославская область
антон силуанов
михаил мишустин
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Правительство направит 9,5 миллиарда рублей 10 регионам на укрепление их бюджетов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Мы продолжаем работу по поддержке субъектов Российской Федерации, и сегодня направим около 9,5 миллиардов рублей 10 регионам. Эти средства помогут укрепить их бюджеты, сбалансировать доходную и, соответственно, расходную части", - сказал он на совещании с вице-премьерами. Он просил главу Минфина Антона Силуанова внимательно отслеживать, чтобы все необходимое финансирование доводилось до субъектов РФ вовремя. Пресс-служба кабмина уточнила, что финансирование поступит в Красноярский край, Белгородскую, Вологодскую, Иркутскую, Липецкую, Мурманскую, Нижегородскую, Тульскую, Челябинскую и Ярославскую области.
https://ria.ru/20220916/trunova-1817029977.html
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красноярский край
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экономика, россия, красноярский край, ярославская область, антон силуанов, михаил мишустин
Экономика, Россия, Красноярский край, Ярославская область, Антон Силуанов, Михаил Мишустин
11:21 13.02.2023
 
Правительство направит средства на укрепление бюджетов десяти регионов

Правительство направит 9,5 миллиарда рублей десяти регионам на укрепление их бюджетов

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкПечать денег
Печать денег - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Правительство направит 9,5 миллиарда рублей 10 регионам на укрепление их бюджетов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы продолжаем работу по поддержке субъектов Российской Федерации, и сегодня направим около 9,5 миллиардов рублей 10 регионам. Эти средства помогут укрепить их бюджеты, сбалансировать доходную и, соответственно, расходную части", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
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Он просил главу Минфина Антона Силуанова внимательно отслеживать, чтобы все необходимое финансирование доводилось до субъектов РФ вовремя.
Пресс-служба кабмина уточнила, что финансирование поступит в Красноярский край, Белгородскую, Вологодскую, Иркутскую, Липецкую, Мурманскую, Нижегородскую, Тульскую, Челябинскую и Ярославскую области.
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ЭкономикаРоссияКрасноярский крайЯрославская областьАнтон СилуановМихаил Мишустин
 
 
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