https://ria.ru/20230213/byudzhet-1851640053.html

Правительство направит средства на укрепление бюджетов десяти регионов

Правительство направит средства на укрепление бюджетов десяти регионов - РИА Новости, 13.02.2023

Правительство направит средства на укрепление бюджетов десяти регионов

Правительство направит 9,5 миллиарда рублей 10 регионам на укрепление их бюджетов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T11:21

2023-02-13T11:21

2023-02-13T11:21

экономика

россия

красноярский край

ярославская область

антон силуанов

михаил мишустин

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Правительство направит 9,5 миллиарда рублей 10 регионам на укрепление их бюджетов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Мы продолжаем работу по поддержке субъектов Российской Федерации, и сегодня направим около 9,5 миллиардов рублей 10 регионам. Эти средства помогут укрепить их бюджеты, сбалансировать доходную и, соответственно, расходную части", - сказал он на совещании с вице-премьерами. Он просил главу Минфина Антона Силуанова внимательно отслеживать, чтобы все необходимое финансирование доводилось до субъектов РФ вовремя. Пресс-служба кабмина уточнила, что финансирование поступит в Красноярский край, Белгородскую, Вологодскую, Иркутскую, Липецкую, Мурманскую, Нижегородскую, Тульскую, Челябинскую и Ярославскую области.

https://ria.ru/20220916/trunova-1817029977.html

https://ria.ru/20230213/trassa-1851637072.html

россия

красноярский край

ярославская область

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Дарья Буймова

экономика, россия, красноярский край, ярославская область, антон силуанов, михаил мишустин