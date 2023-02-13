https://ria.ru/20230213/byudzhet-1851640053.html
Правительство направит средства на укрепление бюджетов десяти регионов
Правительство направит средства на укрепление бюджетов десяти регионов - РИА Новости, 13.02.2023
Правительство направит средства на укрепление бюджетов десяти регионов
Правительство направит 9,5 миллиарда рублей 10 регионам на укрепление их бюджетов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T11:21
2023-02-13T11:21
2023-02-13T11:21
экономика
россия
красноярский край
ярославская область
антон силуанов
михаил мишустин
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Правительство направит 9,5 миллиарда рублей 10 регионам на укрепление их бюджетов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Мы продолжаем работу по поддержке субъектов Российской Федерации, и сегодня направим около 9,5 миллиардов рублей 10 регионам. Эти средства помогут укрепить их бюджеты, сбалансировать доходную и, соответственно, расходную части", - сказал он на совещании с вице-премьерами. Он просил главу Минфина Антона Силуанова внимательно отслеживать, чтобы все необходимое финансирование доводилось до субъектов РФ вовремя. Пресс-служба кабмина уточнила, что финансирование поступит в Красноярский край, Белгородскую, Вологодскую, Иркутскую, Липецкую, Мурманскую, Нижегородскую, Тульскую, Челябинскую и Ярославскую области.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, красноярский край, ярославская область, антон силуанов, михаил мишустин
Экономика, Россия, Красноярский край, Ярославская область, Антон Силуанов, Михаил Мишустин
Правительство направит средства на укрепление бюджетов десяти регионов
Правительство направит 9,5 миллиарда рублей десяти регионам на укрепление их бюджетов