https://ria.ru/20230213/bezhentsy-1851584005.html

Пушков спрогнозировал будущее украинских беженцев в Польше

Пушков спрогнозировал будущее украинских беженцев в Польше - РИА Новости, 13.02.2023

Пушков спрогнозировал будущее украинских беженцев в Польше

Отношение поляков к украинским беженцем продолжит ухудшаться, считает российский сенатор Алексей Пушков. Таким образом он прокомментировал данные недавнего... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T00:54

2023-02-13T00:54

2023-02-13T00:54

в мире

польша

украина

алексей пушков

беженцы

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Отношение поляков к украинским беженцем продолжит ухудшаться, считает российский сенатор Алексей Пушков. Таким образом он прокомментировал данные недавнего социологического опроса, проведенного польскими СМИ.Согласно полученным результатам, 68 процентов поляков заявили, что плохо относятся к украинским беженцам. Причем в худшую сторону их отношение изменилось за последние шесть месяцев."Дальше, по мере истончения ткани "солидарности", в Польше отношение к украинцам будет еще хуже", - написал парламентарий в своем Telegram-канале, подчеркнув, что "интеграция украинцев в европейское пространство с неизбежностью будет нелегким процессом"."Тем более, что большая часть из них приехала не трудиться, а получать – в соответствии с логикой майдана, что "Украине все должны", - резюмировал Пушков.В июле прошлого года сообщалось, что Польша начала постепенно сворачивать программы помощи украинским беженцам. Так, сокращая размер пособий, местные власти стремились вынудить украинцев искать работу.С начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины в Польшу прибыли более семи миллионов украинцев. Статус беженца дает им право получать разнообразную материальную помощь. При этом более пяти миллионов человек уже уехали обратно.

https://ria.ru/20230110/pelmeni-1843796915.html

польша

украина

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в мире, польша, украина, алексей пушков, беженцы