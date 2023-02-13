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Пушков спрогнозировал будущее украинских беженцев в Польше - РИА Новости, 13.02.2023
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Пушков спрогнозировал будущее украинских беженцев в Польше
Пушков спрогнозировал будущее украинских беженцев в Польше - РИА Новости, 13.02.2023
Пушков спрогнозировал будущее украинских беженцев в Польше
Отношение поляков к украинским беженцем продолжит ухудшаться, считает российский сенатор Алексей Пушков. Таким образом он прокомментировал данные недавнего... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T00:54
2023-02-13T00:54
в мире
польша
украина
алексей пушков
беженцы
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Отношение поляков к украинским беженцем продолжит ухудшаться, считает российский сенатор Алексей Пушков. Таким образом он прокомментировал данные недавнего социологического опроса, проведенного польскими СМИ.Согласно полученным результатам, 68 процентов поляков заявили, что плохо относятся к украинским беженцам. Причем в худшую сторону их отношение изменилось за последние шесть месяцев."Дальше, по мере истончения ткани "солидарности", в Польше отношение к украинцам будет еще хуже", - написал парламентарий в своем Telegram-канале, подчеркнув, что "интеграция украинцев в европейское пространство с неизбежностью будет нелегким процессом"."Тем более, что большая часть из них приехала не трудиться, а получать – в соответствии с логикой майдана, что "Украине все должны", - резюмировал Пушков.В июле прошлого года сообщалось, что Польша начала постепенно сворачивать программы помощи украинским беженцам. Так, сокращая размер пособий, местные власти стремились вынудить украинцев искать работу.С начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины в Польшу прибыли более семи миллионов украинцев. Статус беженца дает им право получать разнообразную материальную помощь. При этом более пяти миллионов человек уже уехали обратно.
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в мире, польша, украина, алексей пушков, беженцы
В мире, Польша, Украина, Алексей Пушков, Беженцы
00:54 13.02.2023
 
Пушков спрогнозировал будущее украинских беженцев в Польше

Сенатор Пушков: отношение поляков к украинским беженцем будет ухудшаться

© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Отношение поляков к украинским беженцем продолжит ухудшаться, считает российский сенатор Алексей Пушков. Таким образом он прокомментировал данные недавнего социологического опроса, проведенного польскими СМИ.
Согласно полученным результатам, 68 процентов поляков заявили, что плохо относятся к украинским беженцам. Причем в худшую сторону их отношение изменилось за последние шесть месяцев.
"Дальше, по мере истончения ткани "солидарности", в Польше отношение к украинцам будет еще хуже", - написал парламентарий в своем Telegram-канале, подчеркнув, что "интеграция украинцев в европейское пространство с неизбежностью будет нелегким процессом".
"Тем более, что большая часть из них приехала не трудиться, а получать – в соответствии с логикой майдана, что "Украине все должны", - резюмировал Пушков.
Пельмени - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 06:08
Жительница Польши выгнала замучившую ее пельменями беженку с Украины
В июле прошлого года сообщалось, что Польша начала постепенно сворачивать программы помощи украинским беженцам. Так, сокращая размер пособий, местные власти стремились вынудить украинцев искать работу.
С начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины в Польшу прибыли более семи миллионов украинцев. Статус беженца дает им право получать разнообразную материальную помощь. При этом более пяти миллионов человек уже уехали обратно.
 
В миреПольшаУкраинаАлексей ПушковБеженцы
 
 
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