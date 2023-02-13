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В Белоруссии рассказали о безвизовых поездках из Польши

В Белоруссии рассказали о безвизовых поездках из Польши - РИА Новости, 13.02.2023

В Белоруссии рассказали о безвизовых поездках из Польши

Погранкомитет Белоруссии заявил, что несмотря на закрытие Варшавой крупного КПП на польско-белорусской границе, интерес поляков к безвизовым поездкам в... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T18:11

2023-02-13T18:11

2023-02-13T18:11

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МИНСК, 13 фев – РИА Новости. Погранкомитет Белоруссии заявил, что несмотря на закрытие Варшавой крупного КПП на польско-белорусской границе, интерес поляков к безвизовым поездкам в республику не снизился. Официальный представитель погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости, что Минск не видит объективных причин для приостановки Польшей оформления в "Бобровниках", а решение Варшавы может привести к коллапсу в пунктах пропуска на границе. Напомним, министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский распорядился приостановить движение с 10 февраля на КПП "Бобровники" (с белорусской стороны "Берестовица") в "интересах государственной безопасности"."Интерес поляков к белорусскому безвизу не снизился. Несмотря на прекращение работы еще одного польского пункта пропуска — "Бобровники" ("Берестовица") — за выходные дни безвизовой возможностью въезда в нашу страну воспользовались 202 гражданина Польши. В прошлый уикенд страну посетили 174 поляка", – говорится в сообщении в Telegram-канале белорусского ведомства. Отмечается, что гражданам Польши разрешено въезжать в Белоруссию без виз только на белорусско-польском участке границы. "Следовательно, с 10 февраля безвизовые туристы из Польши могут пересекать границу только в единственном пункте пропуска — "Тересполь" ("Брест")", – подчеркнули в ведомстве. Белоруссия приняла решение о введении безвизового въезда для жителей Литвы и Латвии с 15 апреля 2022 года, для граждан Польши – с 1 июля 2022 года. Президент Александр Лукашенко в декабре поддержал продление на 2023 год условий для жителей Литвы, Латвии и Польши. По последним данным погранкомитета Белоруссии, всего с начала действия безвизового режима приехали 433 474 иностранца, в том числе 26 010 граждан Польши. Причем с 1 января въехало 48 488 жителей соседних стран ЕС, включая 4 300 граждан Польши. Лукашенко ранее заявлял, что политики сопредельных стран ЕС мешают своим гражданам воспользоваться режимом безвизового въезда в Белоруссию, чтобы они не видели, что в стране "нормально живут". По информации белорусских властей, жители соседних государств покупают в приграничье продукты, а также заправляют машины топливом.

https://ria.ru/20230203/belorussiya-1849465522.html

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Лана Баева

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