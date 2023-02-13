https://ria.ru/20230213/bayden-1851613842.html

СМИ: Байден едет в Польшу, чтобы ужесточить общую позицию по России

СМИ: Байден едет в Польшу, чтобы ужесточить общую позицию по России - РИА Новости, 13.02.2023

СМИ: Байден едет в Польшу, чтобы ужесточить общую позицию по России

Целью предстоящего визита президента США Джо Байдена в Польшу станет попытка еще сильнее надавить на европейских лидеров в вопросе ужесточения позиции в... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T09:48

2023-02-13T09:48

2023-02-13T09:48

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

джо байден

сша

евросоюз

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ПЕКИН, 13 фев – РИА Новости. Целью предстоящего визита президента США Джо Байдена в Польшу станет попытка еще сильнее надавить на европейских лидеров в вопросе ужесточения позиции в отношении РФ, а также стремление заглушить голоса, выступающие за мирное урегулирование украинского кризиса, пишет китайское государственное издание Global Times. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США с 20 по 22 февраля нанесет официальный визит в Польшу, где обсудит с руководством двухстороннее сотрудничество, а также коллективные усилия по поддержке Украины и укреплению возможностей НАТО в сфере сдерживания. "Основная цель поездки Байдена в Европу в настоящее время — это придание импульса его избранию (на пост президента США – ред.) в следующем году. Кроме того, он также хочет подавить прагматичные голоса за мир в Европе и оказать большее давление на европейских лидеров, чтобы совместно нацелиться на Россию с еще более жесткой ястребиной позицией, делающей деэскалацию конфликта далекой от воплощения", — заявил газете младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. "Призыв России больше похож на политическое выражение, чтобы показать, что Москва открыта для переговоров, а не просто для поиска военного решения", - считает Цуй Хэн. Однако, по его мнению, это не самая реалистичная идея, которая могла бы на данный момент получить положительный отклик со стороны США. Издание со ссылкой на мнение экспертов также пишет, что, если Россия установит полный контроль на Востоке Украины, Москва сможет объявить о прекращении "специальной военной операции", и тогда будет создана новая база для переговоров. "Западным странам придется пересмотреть, как относиться к ситуации более прагматично, и расхождения между европейскими странами, выступающими за мир, и США, выступающими за войну, могут снова возникнуть. Но проблема в том, что прежде, чем появится надежда на новые мирные переговоры, военные конфликты и жертвы будут неизбежны", - заявили эксперты газете. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230213/oruzhie-1851556547.html

https://ria.ru/20230213/evropa-1851560164.html

https://ria.ru/20230213/svr-1851611460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, украина, джо байден, сша, евросоюз