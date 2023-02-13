https://ria.ru/20230213/asteroid-1851658588.html

Небольшой астероид осветил ночное небо над Францией

Небольшой астероид осветил ночное небо над Францией - РИА Новости, 13.02.2023

Небольшой астероид осветил ночное небо над Францией

Небольшой астероид (метеороид) диаметром около метра могли наблюдать жители разных регионов Франции, а также юга Англии, в ночь на понедельник, сообщает... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T12:17

2023-02-13T12:17

2023-02-13T12:17

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ПАРИЖ, 13 фев - РИА Новости. Небольшой астероид (метеороид) диаметром около метра могли наблюдать жители разных регионов Франции, а также юга Англии, в ночь на понедельник, сообщает радиостанция Franceinfo. "Небольшой астероид диаметром один метр был особенно виден над Руаном (Приморская Сена), но интернет-пользователи также поделились видео, в которых его можно заметить из Парижа или юга Англии", - говорится в сообщении телеканала. Европейское космическое агентство (ESA) в своем Twitter-аккаунте сообщило, что речь идет о метеороиде под название Sar 2667. Агентство прогнозировало, что его столкновение с атмосферой Земли ожидалось около 4.00 по времени CET (около 6.00 мск).

https://ria.ru/20230128/bomba-1847369368.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

франция, англия, европейское космическое агентство, в мире, космос - риа наука, руан, великобритания