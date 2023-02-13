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Небольшой астероид осветил ночное небо над Францией - РИА Новости, 13.02.2023
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Небольшой астероид осветил ночное небо над Францией
Небольшой астероид осветил ночное небо над Францией - РИА Новости, 13.02.2023
Небольшой астероид осветил ночное небо над Францией
Небольшой астероид (метеороид) диаметром около метра могли наблюдать жители разных регионов Франции, а также юга Англии, в ночь на понедельник, сообщает... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T12:17
2023-02-13T12:17
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европейское космическое агентство
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ПАРИЖ, 13 фев - РИА Новости. Небольшой астероид (метеороид) диаметром около метра могли наблюдать жители разных регионов Франции, а также юга Англии, в ночь на понедельник, сообщает радиостанция Franceinfo. "Небольшой астероид диаметром один метр был особенно виден над Руаном (Приморская Сена), но интернет-пользователи также поделились видео, в которых его можно заметить из Парижа или юга Англии", - говорится в сообщении телеканала. Европейское космическое агентство (ESA) в своем Twitter-аккаунте сообщило, что речь идет о метеороиде под название Sar 2667. Агентство прогнозировало, что его столкновение с атмосферой Земли ожидалось около 4.00 по времени CET (около 6.00 мск).
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франция, англия, европейское космическое агентство, в мире, космос - риа наука, руан, великобритания
Франция, Англия, Европейское космическое агентство, В мире, Космос - РИА Наука, Руан, Великобритания
12:17 13.02.2023
 
Небольшой астероид осветил ночное небо над Францией

Небольшой астероид диаметром около метра могли наблюдать жители Франции и юга Англии

Небольшой астероид (метеороид) в небе над Францией. Скриншот записи камеры видеонаблюдения
Небольшой астероид (метеороид) в небе над Францией. Скриншот записи камеры видеонаблюдения
Небольшой астероид (метеороид) в небе над Францией. Скриншот записи камеры видеонаблюдения
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ПАРИЖ, 13 фев - РИА Новости. Небольшой астероид (метеороид) диаметром около метра могли наблюдать жители разных регионов Франции, а также юга Англии, в ночь на понедельник, сообщает радиостанция Franceinfo.
"Небольшой астероид диаметром один метр был особенно виден над Руаном (Приморская Сена), но интернет-пользователи также поделились видео, в которых его можно заметить из Парижа или юга Англии", - говорится в сообщении телеканала.
Европейское космическое агентство (ESA) в своем Twitter-аккаунте сообщило, что речь идет о метеороиде под название Sar 2667. Агентство прогнозировало, что его столкновение с атмосферой Земли ожидалось около 4.00 по времени CET (около 6.00 мск).
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