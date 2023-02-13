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В проекте "Чистая Арктика" рассказали, что необходимо для очищения региона - РИА Новости, 13.02.2023
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В проекте "Чистая Арктика" рассказали, что необходимо для очищения региона
В проекте "Чистая Арктика" рассказали, что необходимо для очищения региона - РИА Новости, 13.02.2023
В проекте "Чистая Арктика" рассказали, что необходимо для очищения региона
Очистить Арктику от накопленных отходов невозможно без развития Северного морского пути, заявил в интервью РИА Новости член федерального штаба проекта "Чистая... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T04:01
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арктика
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Очистить Арктику от накопленных отходов невозможно без развития Северного морского пути, заявил в интервью РИА Новости член федерального штаба проекта "Чистая Арктика" Андрей Нагибин. Он уточнил, что речь идёт о вывозе брошенной тяжелой техники, металлоломе и других крупногабаритных отходах на судах. "Как именно будет организована эта работа? Этот вопрос пока прорабатывают профильные ведомства и эксперты, и до нас эта информация будет доведена, чтобы мы также могли планировать наши экспедиции с учетом новой логистики вывоза крупногабаритных отходов", - добавил Нагибин. "Чистая Арктика" - федеральный проект по очистке арктической территории от накопленных с советских времен отходов. Идея принадлежит капитану атомного ледокола "50 лет Победы" Дмитрию Лобусову, а также капитану ледокола, Герою Труда Геннадию Антохину. За два года реализации волонтеры проекта очистили около 340 гектаров и убрали почти 5 тысяч тонн отходов.
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арктика
Арктика
04:01 13.02.2023 (обновлено: 11:25 13.02.2023)
 
В проекте "Чистая Арктика" рассказали, что необходимо для очищения региона

Член федштаба "Чистой Арктики" Нагибин: очистить регион нельзя без развития Севморпути

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкРабочий в морском порту Дудинка
Рабочий в морском порту Дудинка - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Рабочий в морском порту Дудинка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Очистить Арктику от накопленных отходов невозможно без развития Северного морского пути, заявил в интервью РИА Новости член федерального штаба проекта "Чистая Арктика" Андрей Нагибин.

"Без СМП это невозможно реализовать в принципе, других вариантов нет", - сказал Нагибин об очистке Арктики от накопленных отходов.

Он уточнил, что речь идёт о вывозе брошенной тяжелой техники, металлоломе и других крупногабаритных отходах на судах.
"Как именно будет организована эта работа? Этот вопрос пока прорабатывают профильные ведомства и эксперты, и до нас эта информация будет доведена, чтобы мы также могли планировать наши экспедиции с учетом новой логистики вывоза крупногабаритных отходов", - добавил Нагибин.
"Чистая Арктика" - федеральный проект по очистке арктической территории от накопленных с советских времен отходов. Идея принадлежит капитану атомного ледокола "50 лет Победы" Дмитрию Лобусову, а также капитану ледокола, Герою Труда Геннадию Антохину. За два года реализации волонтеры проекта очистили около 340 гектаров и убрали почти 5 тысяч тонн отходов.
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