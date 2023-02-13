https://ria.ru/20230213/arktika-1851591861.html

В проекте "Чистая Арктика" рассказали, что необходимо для очищения региона

В проекте "Чистая Арктика" рассказали, что необходимо для очищения региона - РИА Новости, 13.02.2023

В проекте "Чистая Арктика" рассказали, что необходимо для очищения региона

Очистить Арктику от накопленных отходов невозможно без развития Северного морского пути, заявил в интервью РИА Новости член федерального штаба проекта "Чистая... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T04:01

2023-02-13T04:01

2023-02-13T11:25

арктика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790265139_0:172:3335:2048_1920x0_80_0_0_d2faf9f59939cc1539b9e5fb4d9fd322.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Очистить Арктику от накопленных отходов невозможно без развития Северного морского пути, заявил в интервью РИА Новости член федерального штаба проекта "Чистая Арктика" Андрей Нагибин. Он уточнил, что речь идёт о вывозе брошенной тяжелой техники, металлоломе и других крупногабаритных отходах на судах. "Как именно будет организована эта работа? Этот вопрос пока прорабатывают профильные ведомства и эксперты, и до нас эта информация будет доведена, чтобы мы также могли планировать наши экспедиции с учетом новой логистики вывоза крупногабаритных отходов", - добавил Нагибин. "Чистая Арктика" - федеральный проект по очистке арктической территории от накопленных с советских времен отходов. Идея принадлежит капитану атомного ледокола "50 лет Победы" Дмитрию Лобусову, а также капитану ледокола, Герою Труда Геннадию Антохину. За два года реализации волонтеры проекта очистили около 340 гектаров и убрали почти 5 тысяч тонн отходов.

https://ria.ru/20230205/arktika-1849828399.html

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

арктика