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Кадыров рассказал о состоянии Алаудинова после отравления - РИА Новости, 13.02.2023
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Кадыров рассказал о состоянии Алаудинова после отравления
Кадыров рассказал о состоянии Алаудинова после отравления - РИА Новости, 13.02.2023
Кадыров рассказал о состоянии Алаудинова после отравления
Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом народной милиции ЛНР Апты Алаудинов, которого пытались... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T13:26
2023-02-13T13:26
апты алаудинов
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом народной милиции ЛНР Апты Алаудинов, которого пытались отравить, находится в больнице в Москве, нормально разговаривает, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Ранее Кадыров сообщил, что Алаудинов несколько дней назад был отравлен, сейчас его жизни ничего не угрожает. "Хорошо, что он вовремя узнал, что это отравленная бумага. И он был в госпитале, сейчас в Москве в больнице он", - рассказал Кадыров в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1". Кадыров добавил, что отравленное письмо занесли его помощникам, они – "молодые пацаны" - взяли и отдали ему. "Он сам открыл, и начал вонять такой непонятный запах. Потом головокружение, и еще двое там, между нами, и сейчас он в Москве", - рассказал глава Чечни. "Он сейчас нормально разговаривает. Хорошо, что вовремя он узнал и почистил руки, все там сделал, то, что говорят, и сразу капельницу поставили нужную", - заключил Кадыров.
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апты алаудинов, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
Апты Алаудинов, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня)
13:26 13.02.2023
 
Кадыров рассказал о состоянии Алаудинова после отравления

Кадыров: Алаудинов после отравления находится в больнице в Москве, говорит нормально

© РИА НовостиПомощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов
Помощник главы Чечни, командир спецназа Ахмат, замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости
Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом народной милиции ЛНР Апты Алаудинов, которого пытались отравить, находится в больнице в Москве, нормально разговаривает, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Ранее Кадыров сообщил, что Алаудинов несколько дней назад был отравлен, сейчас его жизни ничего не угрожает.
"Хорошо, что он вовремя узнал, что это отравленная бумага. И он был в госпитале, сейчас в Москве в больнице он", - рассказал Кадыров в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Кадыров добавил, что отравленное письмо занесли его помощникам, они – "молодые пацаны" - взяли и отдали ему.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
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Кадыров рассказал, что всегда на связи с командирами в зоне СВО
"Он сам открыл, и начал вонять такой непонятный запах. Потом головокружение, и еще двое там, между нами, и сейчас он в Москве", - рассказал глава Чечни.
"Он сейчас нормально разговаривает. Хорошо, что вовремя он узнал и почистил руки, все там сделал, то, что говорят, и сразу капельницу поставили нужную", - заключил Кадыров.
 
Апты АлаудиновРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)
 
 
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