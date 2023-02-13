https://ria.ru/20230213/alaudinov-1851682698.html

Кадыров рассказал о состоянии Алаудинова после отравления

Кадыров рассказал о состоянии Алаудинова после отравления - РИА Новости, 13.02.2023

Кадыров рассказал о состоянии Алаудинова после отравления

Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом народной милиции ЛНР Апты Алаудинов, которого пытались... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T13:26

2023-02-13T13:26

2023-02-13T13:26

апты алаудинов

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом народной милиции ЛНР Апты Алаудинов, которого пытались отравить, находится в больнице в Москве, нормально разговаривает, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Ранее Кадыров сообщил, что Алаудинов несколько дней назад был отравлен, сейчас его жизни ничего не угрожает. "Хорошо, что он вовремя узнал, что это отравленная бумага. И он был в госпитале, сейчас в Москве в больнице он", - рассказал Кадыров в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1". Кадыров добавил, что отравленное письмо занесли его помощникам, они – "молодые пацаны" - взяли и отдали ему. "Он сам открыл, и начал вонять такой непонятный запах. Потом головокружение, и еще двое там, между нами, и сейчас он в Москве", - рассказал глава Чечни. "Он сейчас нормально разговаривает. Хорошо, что вовремя он узнал и почистил руки, все там сделал, то, что говорят, и сразу капельницу поставили нужную", - заключил Кадыров.

https://ria.ru/20230213/kadyrov-1851668141.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

апты алаудинов, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)