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В МИД прокомментировали решение Украины о продаже российских активов - РИА Новости, 13.02.2023
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В МИД прокомментировали решение Украины о продаже российских активов
В МИД прокомментировали решение Украины о продаже российских активов - РИА Новости, 13.02.2023
В МИД прокомментировали решение Украины о продаже российских активов
Прикрываясь желанием улучшить сложившееся по вине Украины бедственное положение в стране, Киев осуществляет открытый грабеж, опережая в этом своих западных... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T17:13
2023-02-13T17:25
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
экономика
мария захарова
денис шмыгаль
владимир зеленский
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Прикрываясь желанием улучшить сложившееся по вине Украины бедственное положение в стране, Киев осуществляет открытый грабеж, опережая в этом своих западных наставников, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова обратила внимание на то, что 10 февраля кабмин Украины утвердил постановление, регулирующее продажу конфискованных российских активов и имущества. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что вырученные средства будут направлены на восстановление энергосистемы, жилья и разминирование территорий, а также "много других вещей, которые возвращают надежду на лучшее будущее"."Прикрываясь желанием улучшить сложившееся по его же вине бедственное положение в стране, киевский режим осуществляет открытый грабеж, опережая в этом даже своих западных наставников, которые тщетно стараются придумать какую-то законную формулу присвоения российского имущества", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.По ее словам, "вопиющая противоправность собственных действий никогда не смущала киевский режим, ему есть на кого равняться"."Нацистская Германия тоже активно грабила, отнимая чужое имущество и богатство в странах Европы и в Советском Союзе. Ее не волновала тема законности. Сегодня таким же образом действует режим Владимира Зеленского. Очевидно, что в стране, насквозь пропитанной коррупцией, где расхищается и все увеличивающаяся западная помощь, даже малая часть украденных средств не пойдет на нужды простых украинцев, которых приносят в жертву геополитическим амбициям Запада и алчным устремлениям к наживе киевской верхушки", - отметила она.
https://ria.ru/20230213/britaniya-1851592792.html
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украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, экономика, мария захарова, денис шмыгаль, владимир зеленский
Украина, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Экономика, Мария Захарова, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский
17:13 13.02.2023 (обновлено: 17:25 13.02.2023)
 
В МИД прокомментировали решение Украины о продаже российских активов

Захарова назвала решение Украины о продаже конфискованных российских активов грабежом

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Прикрываясь желанием улучшить сложившееся по вине Украины бедственное положение в стране, Киев осуществляет открытый грабеж, опережая в этом своих западных наставников, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова обратила внимание на то, что 10 февраля кабмин Украины утвердил постановление, регулирующее продажу конфискованных российских активов и имущества. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что вырученные средства будут направлены на восстановление энергосистемы, жилья и разминирование территорий, а также "много других вещей, которые возвращают надежду на лучшее будущее".
Лондон - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
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"Прикрываясь желанием улучшить сложившееся по его же вине бедственное положение в стране, киевский режим осуществляет открытый грабеж, опережая в этом даже своих западных наставников, которые тщетно стараются придумать какую-то законную формулу присвоения российского имущества", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.
По ее словам, "вопиющая противоправность собственных действий никогда не смущала киевский режим, ему есть на кого равняться".
"Нацистская Германия тоже активно грабила, отнимая чужое имущество и богатство в странах Европы и в Советском Союзе. Ее не волновала тема законности. Сегодня таким же образом действует режим Владимира Зеленского. Очевидно, что в стране, насквозь пропитанной коррупцией, где расхищается и все увеличивающаяся западная помощь, даже малая часть украденных средств не пойдет на нужды простых украинцев, которых приносят в жертву геополитическим амбициям Запада и алчным устремлениям к наживе киевской верхушки", - отметила она.
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УкраинаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреЭкономикаМария ЗахароваДенис ШмыгальВладимир Зеленский
 
 
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