https://ria.ru/20230213/aktivy-1851754239.html

В МИД прокомментировали решение Украины о продаже российских активов

В МИД прокомментировали решение Украины о продаже российских активов - РИА Новости, 13.02.2023

В МИД прокомментировали решение Украины о продаже российских активов

Прикрываясь желанием улучшить сложившееся по вине Украины бедственное положение в стране, Киев осуществляет открытый грабеж, опережая в этом своих западных... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T17:13

2023-02-13T17:13

2023-02-13T17:25

украина

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

экономика

мария захарова

денис шмыгаль

владимир зеленский

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Прикрываясь желанием улучшить сложившееся по вине Украины бедственное положение в стране, Киев осуществляет открытый грабеж, опережая в этом своих западных наставников, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова обратила внимание на то, что 10 февраля кабмин Украины утвердил постановление, регулирующее продажу конфискованных российских активов и имущества. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что вырученные средства будут направлены на восстановление энергосистемы, жилья и разминирование территорий, а также "много других вещей, которые возвращают надежду на лучшее будущее"."Прикрываясь желанием улучшить сложившееся по его же вине бедственное положение в стране, киевский режим осуществляет открытый грабеж, опережая в этом даже своих западных наставников, которые тщетно стараются придумать какую-то законную формулу присвоения российского имущества", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.По ее словам, "вопиющая противоправность собственных действий никогда не смущала киевский режим, ему есть на кого равняться"."Нацистская Германия тоже активно грабила, отнимая чужое имущество и богатство в странах Европы и в Советском Союзе. Ее не волновала тема законности. Сегодня таким же образом действует режим Владимира Зеленского. Очевидно, что в стране, насквозь пропитанной коррупцией, где расхищается и все увеличивающаяся западная помощь, даже малая часть украденных средств не пойдет на нужды простых украинцев, которых приносят в жертву геополитическим амбициям Запада и алчным устремлениям к наживе киевской верхушки", - отметила она.

https://ria.ru/20230213/britaniya-1851592792.html

https://ria.ru/20230203/ukraina-1849676973.html

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украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, экономика, мария захарова, денис шмыгаль, владимир зеленский