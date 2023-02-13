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В МИД прокомментировали решение Украины о продаже российских активов
В МИД прокомментировали решение Украины о продаже российских активов - РИА Новости, 13.02.2023
В МИД прокомментировали решение Украины о продаже российских активов
Прикрываясь желанием улучшить сложившееся по вине Украины бедственное положение в стране, Киев осуществляет открытый грабеж, опережая в этом своих западных... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T17:13
2023-02-13T17:13
2023-02-13T17:25
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
экономика
мария захарова
денис шмыгаль
владимир зеленский
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Прикрываясь желанием улучшить сложившееся по вине Украины бедственное положение в стране, Киев осуществляет открытый грабеж, опережая в этом своих западных наставников, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова обратила внимание на то, что 10 февраля кабмин Украины утвердил постановление, регулирующее продажу конфискованных российских активов и имущества. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что вырученные средства будут направлены на восстановление энергосистемы, жилья и разминирование территорий, а также "много других вещей, которые возвращают надежду на лучшее будущее"."Прикрываясь желанием улучшить сложившееся по его же вине бедственное положение в стране, киевский режим осуществляет открытый грабеж, опережая в этом даже своих западных наставников, которые тщетно стараются придумать какую-то законную формулу присвоения российского имущества", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.По ее словам, "вопиющая противоправность собственных действий никогда не смущала киевский режим, ему есть на кого равняться"."Нацистская Германия тоже активно грабила, отнимая чужое имущество и богатство в странах Европы и в Советском Союзе. Ее не волновала тема законности. Сегодня таким же образом действует режим Владимира Зеленского. Очевидно, что в стране, насквозь пропитанной коррупцией, где расхищается и все увеличивающаяся западная помощь, даже малая часть украденных средств не пойдет на нужды простых украинцев, которых приносят в жертву геополитическим амбициям Запада и алчным устремлениям к наживе киевской верхушки", - отметила она.
https://ria.ru/20230213/britaniya-1851592792.html
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украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, экономика, мария захарова, денис шмыгаль, владимир зеленский
Украина, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Экономика, Мария Захарова, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский
17:13 13.02.2023 (обновлено: 17:25 13.02.2023)
В МИД прокомментировали решение Украины о продаже российских активов
Захарова назвала решение Украины о продаже конфискованных российских активов грабежом