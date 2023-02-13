https://ria.ru/20230213/aerostaty-1851791331.html
В США заявили, что замечали разведывательные аэростаты над Ближним Востоком
В США заявили, что замечали разведывательные аэростаты над Ближним Востоком - РИА Новости, 13.02.2023
В США заявили, что замечали разведывательные аэростаты над Ближним Востоком
США замечали разведывательные аэростаты над регионом Ближнего Востока, заявил глава центрального командования ВВС США Алексус Гринкевич. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T19:09
2023-02-13T19:09
2023-02-13T19:09
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. США замечали разведывательные аэростаты над регионом Ближнего Востока, заявил глава центрального командования ВВС США Алексус Гринкевич. "Точно были шары в зоне внимании Центрального командования, они не были угрозой. Они летали несколько раз за время моего командования, но ничего, что вызывало бы беспокойство", - сказал Гринкевич на мероприятии Центра новой американской безопасности. Американские военные 12 февраля сбили уже четвертый воздушный объект за последние восемь дней, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены, сообщили ранее в Пентагоне.
https://ria.ru/20230213/aerostaty-1851640335.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, ближний восток, министерство обороны сша
В мире, США, Ближний Восток, Министерство обороны США
В США заявили, что замечали разведывательные аэростаты над Ближним Востоком
Глава командования ВВС США Гринкевич: на Ближнем Востоке видели разведывательные аэростаты