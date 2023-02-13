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В США заявили, что замечали разведывательные аэростаты над Ближним Востоком - РИА Новости, 13.02.2023
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В США заявили, что замечали разведывательные аэростаты над Ближним Востоком
В США заявили, что замечали разведывательные аэростаты над Ближним Востоком - РИА Новости, 13.02.2023
В США заявили, что замечали разведывательные аэростаты над Ближним Востоком
США замечали разведывательные аэростаты над регионом Ближнего Востока, заявил глава центрального командования ВВС США Алексус Гринкевич. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T19:09
2023-02-13T19:09
в мире
сша
ближний восток
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. США замечали разведывательные аэростаты над регионом Ближнего Востока, заявил глава центрального командования ВВС США Алексус Гринкевич. "Точно были шары в зоне внимании Центрального командования, они не были угрозой. Они летали несколько раз за время моего командования, но ничего, что вызывало бы беспокойство", - сказал Гринкевич на мероприятии Центра новой американской безопасности. Американские военные 12 февраля сбили уже четвертый воздушный объект за последние восемь дней, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены, сообщили ранее в Пентагоне.
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в мире, сша, ближний восток, министерство обороны сша
В мире, США, Ближний Восток, Министерство обороны США
19:09 13.02.2023
 
В США заявили, что замечали разведывательные аэростаты над Ближним Востоком

Глава командования ВВС США Гринкевич: на Ближнем Востоке видели разведывательные аэростаты

© Фото : David B. GleasonПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. США замечали разведывательные аэростаты над регионом Ближнего Востока, заявил глава центрального командования ВВС США Алексус Гринкевич.
"Точно были шары в зоне внимании Центрального командования, они не были угрозой. Они летали несколько раз за время моего командования, но ничего, что вызывало бы беспокойство", - сказал Гринкевич на мероприятии Центра новой американской безопасности.
Американские военные 12 февраля сбили уже четвертый воздушный объект за последние восемь дней, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены, сообщили ранее в Пентагоне.
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