https://ria.ru/20230213/aerostaty-1851791331.html

В США заявили, что замечали разведывательные аэростаты над Ближним Востоком

В США заявили, что замечали разведывательные аэростаты над Ближним Востоком - РИА Новости, 13.02.2023

В США заявили, что замечали разведывательные аэростаты над Ближним Востоком

США замечали разведывательные аэростаты над регионом Ближнего Востока, заявил глава центрального командования ВВС США Алексус Гринкевич. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T19:09

2023-02-13T19:09

2023-02-13T19:09

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ближний восток

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. США замечали разведывательные аэростаты над регионом Ближнего Востока, заявил глава центрального командования ВВС США Алексус Гринкевич. "Точно были шары в зоне внимании Центрального командования, они не были угрозой. Они летали несколько раз за время моего командования, но ничего, что вызывало бы беспокойство", - сказал Гринкевич на мероприятии Центра новой американской безопасности. Американские военные 12 февраля сбили уже четвертый воздушный объект за последние восемь дней, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены, сообщили ранее в Пентагоне.

https://ria.ru/20230213/aerostaty-1851640335.html

сша

ближний восток

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

в мире, сша, ближний восток, министерство обороны сша