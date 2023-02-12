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Несчастный мушкетер Арамис: трагическая судьба Игоря Старыгина

Несчастный мушкетер Арамис: трагическая судьба Игоря Старыгина - РИА Новости, 12.02.2023

Несчастный мушкетер Арамис: трагическая судьба Игоря Старыгина

"Советский Ален Делон" — так называли Игоря Старыгина. Красивый, статный — у него было много поклонниц, и он их вниманием не пренебрегал. РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T10:24

2023-02-12T10:24

2023-02-12T10:24

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"Советский Ален Делон" — так называли Игоря Старыгина. Красивый, статный — у него было много поклонниц, и он их вниманием не пренебрегал.Роль Арамиса в культовом фильме "Д’Артаньян и три мушкетера" (1978) окончательно закрепила за актером статус секс-символа.Впрочем, всенародная любовь не вечна. И Старыгин стал самым несчастным из "мушкетеров". Он узнал, что такое отсутствие ролей, нехватка денег и одиночество. Мужчина, за которым девушки в Советском Союзе бегали толпами, по своей вине остался без семьи, страдал из-за серьезных проблем со здоровьем и — выпивал. Игорю был год, когда отец ушел от него и его матери. Воспитанием мальчика много занимались бабушка с дедушкой — маме нужно было время на личную жизнь. О смерти папы Старыгин узнал перед вступительными в театральный.Артистом Игорь становиться не хотел. Собирался на юридический. На актерских экзаменах он оказался случайно — пошел за компанию вместе с друзьями.В итоге их не взяли, а он поступил и даже окончил вуз с красным дипломом. Но после обучения ему удалось пристроиться только в Московский ТЮЗ — прослужил там несколько лет. Крокодила играл, например. А ведь в ГИТИСе был одним из лучших. В кино успел сняться, жениться на красавице-сокурснице Людмиле Исаковой и развестись. Работа в ТЮЗе обернулась для Старыгина скандалом. К нему ушла жена режиссера Бориса Ардова — Мика. Она была на шестом месяце беременности, когда поняла, что у нее с молодым актером любовь.Мика родила от Старыгина дочь Настю — его единственный официальный ребенок. Игорь сумел найти общий язык с детьми Ардовой от первого брака. Вместе с ней он прожил 12 лет. Расстались из-за других женщин в его жизни.Развод дался Старыгину тяжело. Он, конечно, бравировал и уверял, что даже если будет жалеть, то Ардова об этом никогда не узнает. Слово не сдержал. Она была его главной любовью. Молчать о таком Игорь не смог. Вспоминал о ней в интервью — и спустя много лет даже пытался вернуть семью. Не получилось.Говорят, после развода он стал все сильнее замыкаться в себе. Но отношения с другими женщинами все же строил. Женился на Ирине Пуртовой, танцовщице из ансамбля Игоря Моисеева. Брак быстро распался — любви особой не было.Был роман с Мариной Дюжевой — она выходить за Игоря не стала. В отличие от Татьяны Сухачевой.Последняя была ассистентом по актерам на Свердловской киностудии и предложила ему сняться в эпизоде. К началу 90-х крупных ролей у легенды кино не было. Возможно, из-за ситуации в отечественном кинематографе или его внешности — Старыгин стал заложником образа благородного красавца.С четвертой по счету супругой актер расписался быстро. Но счастья ему брак не принес. Его карьера была поставлена на тормоз — он пил. А Татьяна занималась организацией концертов и не сидела дома.Развод был громким, экс-супруга до сих пор оправдывается. Женщину обвиняют в том, что из-за нее Игорь Старыгин лишился просторной квартиры и оказался в малогабаритке. После расставания она купила ему небольшую "двушку" — в браке им выдали жилье на нее, Игоря и его дочь Настю. Жилищный вопрос решился так.В 1992 году Старыгин вновь примерил плащ Арамиса — снималось продолжение приключений мушкетеров. Сполна насладиться славой не получилось. У артиста был атеросклероз. Потребовалась операция, и она прошла неудачно: парализовало часть языка, сильно нарушилась дикция — он с трудом говорил. Для актера — почти отметка в профнепригодности. Но Старыгин не сдавался — ежедневно делал спецупражнения и за год восстановил речь. Но роли все равно не появились.Он был один. Сидел у телефона и ждал звонка — вдруг какой-нибудь режиссер позовет. Таким его в начале 2000-х встретила редактор Екатерина Табашникова. Шесть лет они прожили, прежде чем расписаться в 2006-м.Екатерина занялась его здоровьем и возила по врачам, покупала лекарства. Рядом с ней ему стало легче. Но задержать смерть пятая супруга смогла ненадолго. В ноябре 2009 года в возрасте 63 лет Игорь Старыгин скончался от последствий инсульта.Арамис стал его последней ролью. В феврале 2009-го состоялась премьера ленты "Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини". Съемки шли в 2007-м, и уже тогда коллеги видели, как ухудшилось состояние звезды. Но Старыгин не сдавался и уверенно отыграл роль, сделавшую его легендой.

https://ria.ru/20230205/serova-1849239527.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, звезды, умер актер игорь старыгин