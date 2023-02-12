https://ria.ru/20230212/zemletryasenie-1851550464.html
При землетрясении в Сирии, по данным ВОЗ, погибли около 8,5 тысячи человек
При землетрясении в Сирии, по данным ВОЗ, погибли около 8,5 тысячи человек - РИА Новости, 12.02.2023
При землетрясении в Сирии, по данным ВОЗ, погибли около 8,5 тысячи человек
Около 8,5 тысячи человек погибли в Сирии из-за землетрясения, эти цифры будут расти и дальше, заявил на брифинге региональный директор ВОЗ по чрезвычайным... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T18:41
2023-02-12T18:41
2023-02-12T21:51
в мире
сирия
воз
сильное землетрясение в турции и сирии
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ЖЕНЕВА, 12 фев – РИА Новости. Около 8,5 тысячи человек погибли в Сирии из-за землетрясения, эти цифры будут расти и дальше, заявил на брифинге региональный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Ричард Бреннан."Трудно сказать точные цифры, они растут каждый день. Но из того, что мы знаем сегодня, на территориях, контролируемых сирийским правительством, было убито около 4 тысяч и ранено 2,5 тысячи человек, а на северо-западе Сирии - около 4,5 тысячи убитых и 7,5 раненых", - сказал он.Он добавил, что эти цифры будут расти и дальше.
сирия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Поиск выживших под завалами в Сирии. Видео МЧС РФ
Поиск выживших под завалами в Сирии. Видео МЧС РФ
2023-02-12T18:41
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, воз, сильное землетрясение в турции и сирии, видео
В мире, Сирия, ВОЗ, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
При землетрясении в Сирии, по данным ВОЗ, погибли около 8,5 тысячи человек
ЖЕНЕВА, 12 фев – РИА Новости. Около 8,5 тысячи человек погибли в Сирии из-за землетрясения, эти цифры будут расти и дальше, заявил на брифинге региональный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Ричард Бреннан.
2023-02-12T18:41
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PT0M38S
18:41 12.02.2023 (обновлено: 21:51 12.02.2023)
При землетрясении в Сирии, по данным ВОЗ, погибли около 8,5 тысячи человек
ВОЗ: в Сирии при землетрясении погибли около 8,5 тысячи человек, эти цифры будут расти