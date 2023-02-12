https://ria.ru/20230212/zemletryasenie-1851550464.html

При землетрясении в Сирии, по данным ВОЗ, погибли около 8,5 тысячи человек

При землетрясении в Сирии, по данным ВОЗ, погибли около 8,5 тысячи человек - РИА Новости, 12.02.2023

При землетрясении в Сирии, по данным ВОЗ, погибли около 8,5 тысячи человек

Около 8,5 тысячи человек погибли в Сирии из-за землетрясения, эти цифры будут расти и дальше, заявил на брифинге региональный директор ВОЗ по чрезвычайным... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T18:41

2023-02-12T18:41

2023-02-12T21:51

в мире

сирия

воз

сильное землетрясение в турции и сирии

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ЖЕНЕВА, 12 фев – РИА Новости. Около 8,5 тысячи человек погибли в Сирии из-за землетрясения, эти цифры будут расти и дальше, заявил на брифинге региональный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Ричард Бреннан."Трудно сказать точные цифры, они растут каждый день. Но из того, что мы знаем сегодня, на территориях, контролируемых сирийским правительством, было убито около 4 тысяч и ранено 2,5 тысячи человек, а на северо-западе Сирии - около 4,5 тысячи убитых и 7,5 раненых", - сказал он.Он добавил, что эти цифры будут расти и дальше.

сирия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Поиск выживших под завалами в Сирии. Видео МЧС РФ Поиск выживших под завалами в Сирии. Видео МЧС РФ 2023-02-12T18:41 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сирия, воз, сильное землетрясение в турции и сирии, видео