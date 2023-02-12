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При землетрясении в Сирии, по данным ВОЗ, погибли около 8,5 тысячи человек - РИА Новости, 12.02.2023
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При землетрясении в Сирии, по данным ВОЗ, погибли около 8,5 тысячи человек
При землетрясении в Сирии, по данным ВОЗ, погибли около 8,5 тысячи человек - РИА Новости, 12.02.2023
При землетрясении в Сирии, по данным ВОЗ, погибли около 8,5 тысячи человек
Около 8,5 тысячи человек погибли в Сирии из-за землетрясения, эти цифры будут расти и дальше, заявил на брифинге региональный директор ВОЗ по чрезвычайным... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T18:41
2023-02-12T21:51
в мире
сирия
воз
сильное землетрясение в турции и сирии
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ЖЕНЕВА, 12 фев – РИА Новости. Около 8,5 тысячи человек погибли в Сирии из-за землетрясения, эти цифры будут расти и дальше, заявил на брифинге региональный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Ричард Бреннан."Трудно сказать точные цифры, они растут каждый день. Но из того, что мы знаем сегодня, на территориях, контролируемых сирийским правительством, было убито около 4 тысяч и ранено 2,5 тысячи человек, а на северо-западе Сирии - около 4,5 тысячи убитых и 7,5 раненых", - сказал он.Он добавил, что эти цифры будут расти и дальше.
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Поиск выживших под завалами в Сирии. Видео МЧС РФ
Поиск выживших под завалами в Сирии. Видео МЧС РФ
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в мире, сирия, воз, сильное землетрясение в турции и сирии, видео
В мире, Сирия, ВОЗ, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
При землетрясении в Сирии, по данным ВОЗ, погибли около 8,5 тысячи человек
ЖЕНЕВА, 12 фев – РИА Новости. Около 8,5 тысячи человек погибли в Сирии из-за землетрясения, эти цифры будут расти и дальше, заявил на брифинге региональный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Ричард Бреннан.
2023-02-12T18:41
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18:41 12.02.2023 (обновлено: 21:51 12.02.2023)
 
При землетрясении в Сирии, по данным ВОЗ, погибли около 8,5 тысячи человек

ВОЗ: в Сирии при землетрясении погибли около 8,5 тысячи человек, эти цифры будут расти

© AP Photo / Ghaith AlsayedПоследствия землетрясения в провинции Идлиб, Сирия
Последствия землетрясения в провинции Идлиб, Сирия - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Последствия землетрясения в провинции Идлиб, Сирия
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 12 фев – РИА Новости. Около 8,5 тысячи человек погибли в Сирии из-за землетрясения, эти цифры будут расти и дальше, заявил на брифинге региональный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Ричард Бреннан.
"Трудно сказать точные цифры, они растут каждый день. Но из того, что мы знаем сегодня, на территориях, контролируемых сирийским правительством, было убито около 4 тысяч и ранено 2,5 тысячи человек, а на северо-западе Сирии - около 4,5 тысячи убитых и 7,5 раненых", - сказал он.
Он добавил, что эти цифры будут расти и дальше.
 
В миреСирияВОЗСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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