https://ria.ru/20230212/zemletryasenie-1851548256.html
Российские спасатели завершили работы в сирийском городе Джебла
Российские спасатели завершили работы в сирийском городе Джебла - РИА Новости, 12.02.2023
Российские спасатели завершили работы в сирийском городе Джебла
Российские спасатели завершили аварийно-спасательные работы в сирийском городе Джебла, пострадавшем при катастрофическом землетрясении, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T18:21
2023-02-12T18:21
2023-02-12T18:23
сирия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
турция
россия
сильное землетрясение в турции и сирии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850748666_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_95076c15422210f651262de88387adda.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российские спасатели завершили аварийно-спасательные работы в сирийском городе Джебла, пострадавшем при катастрофическом землетрясении, сообщает пресс-служба МЧС России.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 29,5 тысячи, раненых - более 80 тысяч. В Сирии, тоже затронутой землетрясением, погибли более 1,3 тысячи человек, пострадали свыше 2,3 тысячи.
https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850139514.html
сирия
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850748666_0:0:2533:1899_1920x0_80_0_0_a045c0d52514c246d5a966238d5cf4fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире, турция, россия, сильное землетрясение в турции и сирии
Сирия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире, Турция, Россия, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
18:21 12.02.2023 (обновлено: 18:23 12.02.2023)
Российские спасатели завершили работы в сирийском городе Джебла
Спасатели из России завершили работы в пострадавшем от землетрясения городе Джебла в Сирии