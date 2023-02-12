https://ria.ru/20230212/zemletryasenie-1851548256.html

Российские спасатели завершили работы в сирийском городе Джебла

Российские спасатели завершили работы в сирийском городе Джебла - РИА Новости, 12.02.2023

Российские спасатели завершили работы в сирийском городе Джебла

Российские спасатели завершили аварийно-спасательные работы в сирийском городе Джебла, пострадавшем при катастрофическом землетрясении, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T18:21

2023-02-12T18:21

2023-02-12T18:23

сирия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

турция

россия

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российские спасатели завершили аварийно-спасательные работы в сирийском городе Джебла, пострадавшем при катастрофическом землетрясении, сообщает пресс-служба МЧС России.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 29,5 тысячи, раненых - более 80 тысяч. В Сирии, тоже затронутой землетрясением, погибли более 1,3 тысячи человек, пострадали свыше 2,3 тысячи.

https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850139514.html

сирия

турция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сирия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире, турция, россия, сильное землетрясение в турции и сирии