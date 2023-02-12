Рейтинг@Mail.ru
Российские спасатели завершили работы в сирийском городе Джебла - РИА Новости, 12.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230212/zemletryasenie-1851548256.html
Российские спасатели завершили работы в сирийском городе Джебла
Российские спасатели завершили работы в сирийском городе Джебла - РИА Новости, 12.02.2023
Российские спасатели завершили работы в сирийском городе Джебла
Российские спасатели завершили аварийно-спасательные работы в сирийском городе Джебла, пострадавшем при катастрофическом землетрясении, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T18:21
2023-02-12T18:23
сирия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
турция
россия
сильное землетрясение в турции и сирии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850748666_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_95076c15422210f651262de88387adda.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российские спасатели завершили аварийно-спасательные работы в сирийском городе Джебла, пострадавшем при катастрофическом землетрясении, сообщает пресс-служба МЧС России.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 29,5 тысячи, раненых - более 80 тысяч. В Сирии, тоже затронутой землетрясением, погибли более 1,3 тысячи человек, пострадали свыше 2,3 тысячи.
https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850139514.html
сирия
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850748666_0:0:2533:1899_1920x0_80_0_0_a045c0d52514c246d5a966238d5cf4fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сирия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире, турция, россия, сильное землетрясение в турции и сирии
Сирия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире, Турция, Россия, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
18:21 12.02.2023 (обновлено: 18:23 12.02.2023)
 
Российские спасатели завершили работы в сирийском городе Джебла

Спасатели из России завершили работы в пострадавшем от землетрясения городе Джебла в Сирии

© AP Photo / Omar SanadikiРоссийские военные возле разрушенного в результате землетрясения в Сирии
Российские военные возле разрушенного в результате землетрясения в Сирии - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© AP Photo / Omar Sanadiki
Российские военные возле разрушенного в результате землетрясения в Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российские спасатели завершили аварийно-спасательные работы в сирийском городе Джебла, пострадавшем при катастрофическом землетрясении, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Группировка российских спасателей завершила проведение аварийно-спасательных работ в сирийском городе Джебла на ранее отведённом участке и готова продолжить выполнение задач в других районах Сирии", - говорится в сообщении.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 29,5 тысячи, раненых - более 80 тысяч. В Сирии, тоже затронутой землетрясением, погибли более 1,3 тысячи человек, пострадали свыше 2,3 тысячи.
Спасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
7 февраля, 08:00
Землетрясение в Турции и Сирии изменит Ближний Восток
 
СирияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)В миреТурцияРоссияСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала