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В Грузии произошли два землетрясения - РИА Новости, 12.02.2023
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В Грузии произошли два землетрясения
В Грузии произошли два землетрясения - РИА Новости, 12.02.2023
В Грузии произошли два землетрясения
В Грузии произошли два землетрясения магнитудой 4,4 и 3,3, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T12:28
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в мире
грузия
озургети
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ТБИЛИСИ, 12 фев — РИА Новости. В Грузии произошли два землетрясения магнитудой 4,4 и 3,3, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга. По данным центра, толчки произошли в 12:07 по тбилисскому времени (11:07 мск), эпицентром стало село Гоми рядом с городом Озургети. Магнитуда составила 4,4. Второе землетрясение произошло в 12:21 по тбилисскому времени (11:21 мск) магнитудой 3,3 в пяти километрах от горного курортного поселка Бахмаро. Информация о возможных разрушениях и пострадавших пока не сообщалась.Накануне вечером землетрясение магнитудой 4,3 произошло в западной части Грузии.
https://ria.ru/20230210/zemletryasenie-1851260662.html
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в мире, грузия, озургети
В мире, Грузия, Озургети
12:28 12.02.2023 (обновлено: 13:58 12.02.2023)
 
В Грузии произошли два землетрясения

В Грузии произошли два землетрясения магнитудой 4,4 и 3,3

© РИА Новости / Соколов / Перейти в медиабанкСионский собор в Тбилиси
Сионский собор в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Соколов
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Сионский собор в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 12 фев — РИА Новости. В Грузии произошли два землетрясения магнитудой 4,4 и 3,3, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.
По данным центра, толчки произошли в 12:07 по тбилисскому времени (11:07 мск), эпицентром стало село Гоми рядом с городом Озургети. Магнитуда составила 4,4. Второе землетрясение произошло в 12:21 по тбилисскому времени (11:21 мск) магнитудой 3,3 в пяти километрах от горного курортного поселка Бахмаро.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
10 февраля, 18:08
На границе России и Казахстана произошло землетрясение
Информация о возможных разрушениях и пострадавших пока не сообщалась.
Накануне вечером землетрясение магнитудой 4,3 произошло в западной части Грузии.
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Ученый заявил о смещении Анатолийской плиты после землетрясений в Турции
 
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