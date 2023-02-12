https://ria.ru/20230212/zemletryasenie-1851506912.html
В Грузии произошли два землетрясения
В Грузии произошли два землетрясения - РИА Новости, 12.02.2023
В Грузии произошли два землетрясения
В Грузии произошли два землетрясения магнитудой 4,4 и 3,3, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T12:28
2023-02-12T12:28
2023-02-12T13:58
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ТБИЛИСИ, 12 фев — РИА Новости. В Грузии произошли два землетрясения магнитудой 4,4 и 3,3, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга. По данным центра, толчки произошли в 12:07 по тбилисскому времени (11:07 мск), эпицентром стало село Гоми рядом с городом Озургети. Магнитуда составила 4,4. Второе землетрясение произошло в 12:21 по тбилисскому времени (11:21 мск) магнитудой 3,3 в пяти километрах от горного курортного поселка Бахмаро. Информация о возможных разрушениях и пострадавших пока не сообщалась.Накануне вечером землетрясение магнитудой 4,3 произошло в западной части Грузии.
https://ria.ru/20230210/zemletryasenie-1851260662.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, озургети
12:28 12.02.2023 (обновлено: 13:58 12.02.2023)
В Грузии произошли два землетрясения
В Грузии произошли два землетрясения магнитудой 4,4 и 3,3