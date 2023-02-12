https://ria.ru/20230212/zemletryasenie-1851494777.html

В Турции мужчину спасли из-под завалов спустя 149 часов

В Турции мужчину спасли из-под завалов спустя 149 часов - РИА Новости, 12.02.2023

В Турции мужчину спасли из-под завалов спустя 149 часов

Мужчину спасли из-под завалов в турецкой провинции Хатай спустя 149 часов после сокрушительного землетрясения, передает агентство Anadolu. РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T10:23

2023-02-12T10:23

2023-02-12T10:23

в мире

турция

хатай (провинция)

кахраманмараш

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 12 фев - РИА Новости. Мужчину спасли из-под завалов в турецкой провинции Хатай спустя 149 часов после сокрушительного землетрясения, передает агентство Anadolu. "В турецком Хатае спустя 149 часов после разрушительных землетрясений с эпицентрами в Кахраманмараше из-под завалов спасли 35-летнего мужчину. Мустафу Сарыгуля из-под завалов шестиэтажного здания в районе Антакья извлекали около пяти часов. Поисково-спасательным бригадам помогали военные и команды из Румынии. Мужчине оказали первую помощь и передали медикам",- передает агентство. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли более 24,6 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.

https://ria.ru/20230212/turtsiya-1851493964.html

турция

хатай (провинция)

кахраманмараш

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Варвара Скокшина

в мире, турция, хатай (провинция), кахраманмараш, сильное землетрясение в турции и сирии