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В Турции мужчину спасли из-под завалов спустя 149 часов - РИА Новости, 12.02.2023
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В Турции мужчину спасли из-под завалов спустя 149 часов
В Турции мужчину спасли из-под завалов спустя 149 часов - РИА Новости, 12.02.2023
В Турции мужчину спасли из-под завалов спустя 149 часов
Мужчину спасли из-под завалов в турецкой провинции Хатай спустя 149 часов после сокрушительного землетрясения, передает агентство Anadolu. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T10:23
2023-02-12T10:23
в мире
турция
хатай (провинция)
кахраманмараш
сильное землетрясение в турции и сирии
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АНКАРА, 12 фев - РИА Новости. Мужчину спасли из-под завалов в турецкой провинции Хатай спустя 149 часов после сокрушительного землетрясения, передает агентство Anadolu. "В турецком Хатае спустя 149 часов после разрушительных землетрясений с эпицентрами в Кахраманмараше из-под завалов спасли 35-летнего мужчину. Мустафу Сарыгуля из-под завалов шестиэтажного здания в районе Антакья извлекали около пяти часов. Поисково-спасательным бригадам помогали военные и команды из Румынии. Мужчине оказали первую помощь и передали медикам",- передает агентство. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли более 24,6 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.
https://ria.ru/20230212/turtsiya-1851493964.html
турция
хатай (провинция)
кахраманмараш
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в мире, турция, хатай (провинция), кахраманмараш, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Хатай (провинция), Кахраманмараш, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
10:23 12.02.2023
 
В Турции мужчину спасли из-под завалов спустя 149 часов

В Турции мужчину спасли из-под завалов спустя 149 часов после землетрясения

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСпасатели у жилого дома
Спасатели у жилого дома - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости
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Спасатели у жилого дома. Архивное фото
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АНКАРА, 12 фев - РИА Новости. Мужчину спасли из-под завалов в турецкой провинции Хатай спустя 149 часов после сокрушительного землетрясения, передает агентство Anadolu.
"В турецком Хатае спустя 149 часов после разрушительных землетрясений с эпицентрами в Кахраманмараше из-под завалов спасли 35-летнего мужчину. Мустафу Сарыгуля из-под завалов шестиэтажного здания в районе Антакья извлекали около пяти часов. Поисково-спасательным бригадам помогали военные и команды из Румынии. Мужчине оказали первую помощь и передали медикам",- передает агентство.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли более 24,6 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.
Жилые дома, разрушенные в результате землетрясения в турецком городе Кахраманмараш - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
Вчера, 10:09
Российские спасатели ищут выживших под завалами в Турции
 
В миреТурцияХатай (провинция)КахраманмарашСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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