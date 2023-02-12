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Число жертв землетрясений в Турции возросло до 24 617 человек - РИА Новости, 12.02.2023
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Число жертв землетрясений в Турции возросло до 24 617 человек
Число жертв землетрясений в Турции возросло до 24 617 человек - РИА Новости, 12.02.2023
Число жертв землетрясений в Турции возросло до 24 617 человек
Землетрясения на юго-востоке Турции унесли жизни более 24,6 тысячи человек, заявил в ночь на воскресенье вице-президент Фуат Октай. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T00:16
2023-02-12T00:53
в мире
турция
сирия
реджеп тайип эрдоган
сильное землетрясение в турции и сирии
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СТАМБУЛ, 12 фев - РИА Новости. Землетрясения на юго-востоке Турции унесли жизни более 24,6 тысячи человек, заявил в ночь на воскресенье вице-президент Фуат Октай.По словам Октая, в отношении 113 человек выданы ордера на арест в связи с подозрением в том, что их действия повлияли на то, что якобы построенные в соответствии с требованиями здания обрушились, еще один человек уже арестован.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.
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в мире, турция, сирия, реджеп тайип эрдоган, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Сирия, Реджеп Тайип Эрдоган, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
00:16 12.02.2023 (обновлено: 00:53 12.02.2023)
 
Число жертв землетрясений в Турции возросло до 24 617 человек

Вице-президент Октай: в результате землетрясений в Турции погибли 24 тысячи 617 человек

© РИА Новости / Сертач Каяр / Перейти в медиабанкПострадавший от землетрясения житель турецкого города Диярбакыр
Пострадавший от землетрясения житель турецкого города Диярбакыр - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Сертач Каяр
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Пострадавший от землетрясения житель турецкого города Диярбакыр. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 12 фев - РИА Новости. Землетрясения на юго-востоке Турции унесли жизни более 24,6 тысячи человек, заявил в ночь на воскресенье вице-президент Фуат Октай.
"В результате землетрясений погибли 24 тысячи 617 человек", - заявил Октай на брифинге.
По словам Октая, в отношении 113 человек выданы ордера на арест в связи с подозрением в том, что их действия повлияли на то, что якобы построенные в соответствии с требованиями здания обрушились, еще один человек уже арестован.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.
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