https://ria.ru/20230212/zemletryasenie-1851466886.html

Число жертв землетрясений в Турции возросло до 24 617 человек

Число жертв землетрясений в Турции возросло до 24 617 человек - РИА Новости, 12.02.2023

Число жертв землетрясений в Турции возросло до 24 617 человек

Землетрясения на юго-востоке Турции унесли жизни более 24,6 тысячи человек, заявил в ночь на воскресенье вице-президент Фуат Октай. РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T00:16

2023-02-12T00:16

2023-02-12T00:53

в мире

турция

сирия

реджеп тайип эрдоган

сильное землетрясение в турции и сирии

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СТАМБУЛ, 12 фев - РИА Новости. Землетрясения на юго-востоке Турции унесли жизни более 24,6 тысячи человек, заявил в ночь на воскресенье вице-президент Фуат Октай.По словам Октая, в отношении 113 человек выданы ордера на арест в связи с подозрением в том, что их действия повлияли на то, что якобы построенные в соответствии с требованиями здания обрушились, еще один человек уже арестован.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.

https://ria.ru/20230211/marodery-1851450276.html

турция

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в мире, турция, сирия, реджеп тайип эрдоган, сильное землетрясение в турции и сирии