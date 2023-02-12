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Эксперт назвал среднюю величину займов "до зарплаты" в России - РИА Новости, 12.02.2023
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Эксперт назвал среднюю величину займов "до зарплаты" в России
Эксперт назвал среднюю величину займов "до зарплаты" в России - РИА Новости, 12.02.2023
Эксперт назвал среднюю величину займов "до зарплаты" в России
Средняя величина займов "до зарплаты" по итогам 2022 года в МФК "Честное слово" достигла 11,3 тысячи рублей, а среднесрочных займов - 23,8 тысячи рулей,... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T07:07
2023-02-12T07:08
россия
экономика
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Средняя величина займов "до зарплаты" по итогам 2022 года в МФК "Честное слово" достигла 11,3 тысячи рублей, а среднесрочных займов - 23,8 тысячи рулей, рассказал РИА Новости гендиректор компании Андрей Петков. Так, по данным МФК, средний чек по PDL-займам по итогам 2022 года вырос на 5%, до 11,3 тысячи рублей, а по Installment loans (среднесрочные займы, которые выдаются на большие суммы на несколько месяцев) рост за год составил 7,8% - до 23,8 тысячи рублей. При этом, если смотреть данные за каждый квартал, то в 2022 году динамика среднего размера займа была отрицательная. "В первом квартале он (средний чек по PDL - ред.) составлял 11,9 тысячи рублей (-1,5% к четвертому кварталу 2021 года). Во втором квартале средний чек немного вырос - до 12 тысяч рублей (+0,7%), но в третьем квартале вновь упал до 11,4 тысячи рублей (-5%), а в четвертом квартале - опустился на уровень 10 тысяч рублей (-12% к прошлому кварталу)", - отметил эксперт. Пятков добавляет, что в сегменте среднесрочных займов такая же тенденция. В первом квартале средний чек уменьшился на 10% и составил 24,1 тысячи рублей. Во втором - вырос на 4%, до средних 25,1 тысячи рублей. В третьем и четвертом квартале вновь снизился: на 2,5% (до 24,5 тысячи рублей) и 12% (до 21,6 тысячи рублей), соответственно. Квартальная динамика обращений по большей части показала рост спроса на микрозаймы. Так, за первые три месяца 2022 года россияне подавали заявки на 26% чаще, чем в предыдущий отчетный период. "Во втором квартале наблюдался небольшой спад - на 9%. В третьем и четвертом кварталах число обращений вновь показало рост: на 17% и 20% соответственно (от прошлых кварталов)", - добавил Петков. По целям у россиян самыми популярными стали "лечение" - эту категорию указывали в 13% случаев, "другое" - 12%, "текущие расходы" и "покупка подарка" - по 10%. Также в числе популярных вариантов были "ремонт жилья", "ремонт машины" и "погашение другого кредита/займа" (по 7%). "С большой вероятностью тройка лидеров распределилась таким образом, поскольку заемщики считают, что их ответ может повлиять на решение кредитора, поэтому указывают социально одобряемые варианты", - заключил генеральный директор МФК "Честное слово".
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россия, экономика
Россия, Экономика
07:07 12.02.2023 (обновлено: 07:08 12.02.2023)
 
Эксперт назвал среднюю величину займов "до зарплаты" в России

Глава МФК Петков: средняя величина займов "до зарплаты" в России превысила 11 тысяч рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Средняя величина займов "до зарплаты" по итогам 2022 года в МФК "Честное слово" достигла 11,3 тысячи рублей, а среднесрочных займов - 23,8 тысячи рулей, рассказал РИА Новости гендиректор компании Андрей Петков.
Так, по данным МФК, средний чек по PDL-займам по итогам 2022 года вырос на 5%, до 11,3 тысячи рублей, а по Installment loans (среднесрочные займы, которые выдаются на большие суммы на несколько месяцев) рост за год составил 7,8% - до 23,8 тысячи рублей.
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При этом, если смотреть данные за каждый квартал, то в 2022 году динамика среднего размера займа была отрицательная. "В первом квартале он (средний чек по PDL - ред.) составлял 11,9 тысячи рублей (-1,5% к четвертому кварталу 2021 года). Во втором квартале средний чек немного вырос - до 12 тысяч рублей (+0,7%), но в третьем квартале вновь упал до 11,4 тысячи рублей (-5%), а в четвертом квартале - опустился на уровень 10 тысяч рублей (-12% к прошлому кварталу)", - отметил эксперт.
Пятков добавляет, что в сегменте среднесрочных займов такая же тенденция. В первом квартале средний чек уменьшился на 10% и составил 24,1 тысячи рублей. Во втором - вырос на 4%, до средних 25,1 тысячи рублей. В третьем и четвертом квартале вновь снизился: на 2,5% (до 24,5 тысячи рублей) и 12% (до 21,6 тысячи рублей), соответственно.
Квартальная динамика обращений по большей части показала рост спроса на микрозаймы. Так, за первые три месяца 2022 года россияне подавали заявки на 26% чаще, чем в предыдущий отчетный период. "Во втором квартале наблюдался небольшой спад - на 9%. В третьем и четвертом кварталах число обращений вновь показало рост: на 17% и 20% соответственно (от прошлых кварталов)", - добавил Петков.
По целям у россиян самыми популярными стали "лечение" - эту категорию указывали в 13% случаев, "другое" - 12%, "текущие расходы" и "покупка подарка" - по 10%. Также в числе популярных вариантов были "ремонт жилья", "ремонт машины" и "погашение другого кредита/займа" (по 7%). "С большой вероятностью тройка лидеров распределилась таким образом, поскольку заемщики считают, что их ответ может повлиять на решение кредитора, поэтому указывают социально одобряемые варианты", - заключил генеральный директор МФК "Честное слово".
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