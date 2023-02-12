https://ria.ru/20230212/voennye-1851523457.html

Российские войска уничтожили более 250 военных ВСУ на Донецком направлении

Российские войска уничтожили более 250 военных ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 12.02.2023

Российские войска уничтожили более 250 военных ВСУ на Донецком направлении

Южная группировка Вооруженных сил России на донецком направлении уничтожила за сутки свыше 250 украинских военных, 12 единиц техники, а также артиллерийский... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T14:51

2023-02-12T14:51

2023-02-12T15:01

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

россия

луганская народная республика

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Южная группировка Вооруженных сил России на донецком направлении уничтожила за сутки свыше 250 украинских военных, 12 единиц техники, а также артиллерийский склад, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На донецком направлении в результате ударов авиации и огня артиллерии Южной группировки войск, за сутки уничтожено свыше 250 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная гаубица М109 Paladin производства США, самоходная гаубица "Акация", буксируемая пушка "Гиацинт" и две противотанковые пушки "Рапира", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе Белогоровки в ЛНР уничтожен склад боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

луганская народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, россия, луганская народная республика