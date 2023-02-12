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Российские войска уничтожили более 250 военных ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 12.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230212/voennye-1851523457.html
Российские войска уничтожили более 250 военных ВСУ на Донецком направлении
Российские войска уничтожили более 250 военных ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 12.02.2023
Российские войска уничтожили более 250 военных ВСУ на Донецком направлении
Южная группировка Вооруженных сил России на донецком направлении уничтожила за сутки свыше 250 украинских военных, 12 единиц техники, а также артиллерийский... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T14:51
2023-02-12T15:01
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Южная группировка Вооруженных сил России на донецком направлении уничтожила за сутки свыше 250 украинских военных, 12 единиц техники, а также артиллерийский склад, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На донецком направлении в результате ударов авиации и огня артиллерии Южной группировки войск, за сутки уничтожено свыше 250 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная гаубица М109 Paladin производства США, самоходная гаубица "Акация", буксируемая пушка "Гиацинт" и две противотанковые пушки "Рапира", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе Белогоровки в ЛНР уничтожен склад боеприпасов.
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россия
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вооруженные силы рф, россия, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Россия, Луганская Народная Республика
14:51 12.02.2023 (обновлено: 15:01 12.02.2023)
 
Российские войска уничтожили более 250 военных ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: российские войска уничтожили более 250 военных ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабота минометного расчета
Работа минометного расчета - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа минометного расчета. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Южная группировка Вооруженных сил России на донецком направлении уничтожила за сутки свыше 250 украинских военных, 12 единиц техники, а также артиллерийский склад, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"На донецком направлении в результате ударов авиации и огня артиллерии Южной группировки войск, за сутки уничтожено свыше 250 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная гаубица М109 Paladin производства США, самоходная гаубица "Акация", буксируемая пушка "Гиацинт" и две противотанковые пушки "Рапира", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, в районе Белогоровки в ЛНР уничтожен склад боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФРоссияЛуганская Народная Республика
 
 
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