https://ria.ru/20230212/voennye-1851523457.html
Российские войска уничтожили более 250 военных ВСУ на Донецком направлении
Российские войска уничтожили более 250 военных ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 12.02.2023
Российские войска уничтожили более 250 военных ВСУ на Донецком направлении
Южная группировка Вооруженных сил России на донецком направлении уничтожила за сутки свыше 250 украинских военных, 12 единиц техники, а также артиллерийский... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T14:51
2023-02-12T14:51
2023-02-12T15:01
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
россия
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1837970375_0:193:2956:1856_1920x0_80_0_0_18ca9d263a1b1c7dd35aac694f551c96.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Южная группировка Вооруженных сил России на донецком направлении уничтожила за сутки свыше 250 украинских военных, 12 единиц техники, а также артиллерийский склад, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На донецком направлении в результате ударов авиации и огня артиллерии Южной группировки войск, за сутки уничтожено свыше 250 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная гаубица М109 Paladin производства США, самоходная гаубица "Акация", буксируемая пушка "Гиацинт" и две противотанковые пушки "Рапира", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе Белогоровки в ЛНР уничтожен склад боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1837970375_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_711373fda3e4262b04076f1957456350.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, россия, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Россия, Луганская Народная Республика
14:51 12.02.2023 (обновлено: 15:01 12.02.2023)
Российские войска уничтожили более 250 военных ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: российские войска уничтожили более 250 военных ВСУ на Донецком направлении