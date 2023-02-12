https://ria.ru/20230212/voennye-1851505734.html
Военные ВСУ обокрали магазин в Херсоне, "засветившись" на видеокамерах
Военные ВСУ обокрали магазин в Херсоне, "засветившись" на видеокамерах - РИА Новости, 12.02.2023
Военные ВСУ обокрали магазин в Херсоне, "засветившись" на видеокамерах
Украинские военные залезли ночью в магазин сотовой связи в Херсоне, но были замечены камерами видеонаблюдения, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T12:14
2023-02-12T12:14
2023-02-12T12:14
вооруженные силы украины
херсон
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 12 фев – РИА Новости. Украинские военные залезли ночью в магазин сотовой связи в Херсоне, но были замечены камерами видеонаблюдения, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "По данным, полученным от наших источников в нацполиции Украины, туда поступило заявление от Петра Васильевича К., владельца салона сотовой связи "Кибернетики" по адресу: Херсон, улица Потёмкинская, 40/10, где неизвестные в военной форме выбили стекла и украли деньги в сумме 360 тысяч гривен, а также 16 мобильных телефонов Xiаomi, Redmi, NARZO и Samsung. Ущерб превысил более 600 тыс гривен", - сказал собеседник агентства. По его словам, на записи с камер видеонаблюдения ночью 9 февраля, когда произошло ограбление магазина, были замечены трое украинских военнослужащих в форме.
https://ria.ru/20230212/spetsoperatsiya-1851483198.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, херсон
Вооруженные силы Украины, Херсон
Военные ВСУ обокрали магазин в Херсоне, "засветившись" на видеокамерах
Украинские военные залезли в магазин сотовой связи в Херсоне и попали на видео