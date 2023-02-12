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Пленные из Полтавы рассказали, как командование ВСУ их обмануло - РИА Новости, 12.02.2023
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Пленные из Полтавы рассказали, как командование ВСУ их обмануло
Пленные из Полтавы рассказали, как командование ВСУ их обмануло - РИА Новости, 12.02.2023
Пленные из Полтавы рассказали, как командование ВСУ их обмануло
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что военнопленные из Полтавы рассказали, что командование обмануло их. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T22:30
2023-02-12T23:52
специальная военная операция на украине
в мире
полтава
денис пушилин
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что военнопленные из Полтавы рассказали, что командование обмануло их. Он также разместил видеозапись беседы, в ходе которой один из пленных заявил, что создавался "отдельный батальон для защиты Полтавщины".
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полтава
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в мире, полтава, денис пушилин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтава, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
22:30 12.02.2023 (обновлено: 23:52 12.02.2023)
 
Пленные из Полтавы рассказали, как командование ВСУ их обмануло

Пушилин: военнопленные из Полтавы рассказали, как украинское командование обмануло их

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что военнопленные из Полтавы рассказали, что командование обмануло их.
"Пообщались с пленными - добровольцами из теробороны Полтавы. Рассказали, как их обманывает командование. Понятно, что сейчас они могут вводить в заблуждение, но то, что они поняли, что незачем было приходить с оружием на нашу землю, это точно", - написал Пушилин в своем телеграм-канале.
Он также разместил видеозапись беседы, в ходе которой один из пленных заявил, что создавался "отдельный батальон для защиты Полтавщины".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПолтаваДенис ПушилинДонецкая Народная Республика
 
 
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