https://ria.ru/20230212/voennoplennye-1851573402.html
Пленные из Полтавы рассказали, как командование ВСУ их обмануло
Пленные из Полтавы рассказали, как командование ВСУ их обмануло - РИА Новости, 12.02.2023
Пленные из Полтавы рассказали, как командование ВСУ их обмануло
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что военнопленные из Полтавы рассказали, что командование обмануло их. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T22:30
2023-02-12T22:30
2023-02-12T23:52
специальная военная операция на украине
в мире
полтава
денис пушилин
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что военнопленные из Полтавы рассказали, что командование обмануло их. Он также разместил видеозапись беседы, в ходе которой один из пленных заявил, что создавался "отдельный батальон для защиты Полтавщины".
https://ria.ru/20230203/plennyy-1849408201.html
полтава
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, полтава, денис пушилин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтава, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
22:30 12.02.2023 (обновлено: 23:52 12.02.2023)
Пленные из Полтавы рассказали, как командование ВСУ их обмануло
Пушилин: военнопленные из Полтавы рассказали, как украинское командование обмануло их