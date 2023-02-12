https://ria.ru/20230212/voennoplennye-1851573402.html

Пленные из Полтавы рассказали, как командование ВСУ их обмануло

Пленные из Полтавы рассказали, как командование ВСУ их обмануло - РИА Новости, 12.02.2023

Пленные из Полтавы рассказали, как командование ВСУ их обмануло

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что военнопленные из Полтавы рассказали, что командование обмануло их. РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T22:30

2023-02-12T22:30

2023-02-12T23:52

специальная военная операция на украине

в мире

полтава

денис пушилин

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что военнопленные из Полтавы рассказали, что командование обмануло их. Он также разместил видеозапись беседы, в ходе которой один из пленных заявил, что создавался "отдельный батальон для защиты Полтавщины".

https://ria.ru/20230203/plennyy-1849408201.html

полтава

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, полтава, денис пушилин, донецкая народная республика