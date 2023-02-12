https://ria.ru/20230212/vengriya-1851537126.html

В мире не разделяют риторику трансатлантического сообщества, заявил Сийярто

В мире не разделяют риторику трансатлантического сообщества, заявил Сийярто - РИА Новости, 12.02.2023

В мире не разделяют риторику трансатлантического сообщества, заявил Сийярто

Страны за пределами трансатлантического сообщества не понимают, зачем Европа и США обостряют локальный украинский конфликт поставками оружия до такой степени,... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T16:28

2023-02-12T16:28

2023-02-12T16:28

в мире

украина

россия

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сергей лавров

петер сийярто

дмитрий песков

нато

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БУДАПЕШТ, 12 фев - РИА Новости. Страны за пределами трансатлантического сообщества не понимают, зачем Европа и США обостряют локальный украинский конфликт поставками оружия до такой степени, что его последствия ощущаются по всему миру, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Уже давно выяснилось, что поставки оружия вызывают продление конфликта... Мир состоит не только из Европы и трансатлантического сообщества... Страны за пределами и Европы и трансатлантического сообщества просто не понимают, почему нужно региональный конфликт обострять до такой степени, чтобы он оказывал негативное влияние в глобальном масштабе. Сейчас это региональная война с глобальными последствиями, и необходимо предотвратить ее превращение в глобальную войну", - сказал Сийярто в эфире радио Kossuth. По его словам, мир за пределами Европы так же страдает из-за проблем с продовольствием, рекордно высоких цен на продукты, основное сырье и энергоносители и "просто не понимает, почему надо сохранять эту воинственную риторику и нельзя установить мир". Он также напомнил, что Венгрия последовательно выступает за начало мирных переговоров и не поддерживает наращивание поставок оружия Украине. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В начале марта парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. РФ направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230212/korruptsiya-1851530754.html

https://ria.ru/20230212/ukraina-1851526707.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, европа, сергей лавров, петер сийярто, дмитрий песков, нато, санкции в отношении россии