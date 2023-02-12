Рейтинг@Mail.ru
В мире не разделяют риторику трансатлантического сообщества, заявил Сийярто - РИА Новости, 12.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230212/vengriya-1851537126.html
В мире не разделяют риторику трансатлантического сообщества, заявил Сийярто
В мире не разделяют риторику трансатлантического сообщества, заявил Сийярто - РИА Новости, 12.02.2023
В мире не разделяют риторику трансатлантического сообщества, заявил Сийярто
Страны за пределами трансатлантического сообщества не понимают, зачем Европа и США обостряют локальный украинский конфликт поставками оружия до такой степени,... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T16:28
2023-02-12T16:28
в мире
украина
россия
европа
сергей лавров
петер сийярто
дмитрий песков
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153176/98/1531769846_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_209f50b10065b1966e6585f7331cb581.jpg
БУДАПЕШТ, 12 фев - РИА Новости. Страны за пределами трансатлантического сообщества не понимают, зачем Европа и США обостряют локальный украинский конфликт поставками оружия до такой степени, что его последствия ощущаются по всему миру, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Уже давно выяснилось, что поставки оружия вызывают продление конфликта... Мир состоит не только из Европы и трансатлантического сообщества... Страны за пределами и Европы и трансатлантического сообщества просто не понимают, почему нужно региональный конфликт обострять до такой степени, чтобы он оказывал негативное влияние в глобальном масштабе. Сейчас это региональная война с глобальными последствиями, и необходимо предотвратить ее превращение в глобальную войну", - сказал Сийярто в эфире радио Kossuth. По его словам, мир за пределами Европы так же страдает из-за проблем с продовольствием, рекордно высоких цен на продукты, основное сырье и энергоносители и "просто не понимает, почему надо сохранять эту воинственную риторику и нельзя установить мир". Он также напомнил, что Венгрия последовательно выступает за начало мирных переговоров и не поддерживает наращивание поставок оружия Украине. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В начале марта парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. РФ направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230212/korruptsiya-1851530754.html
https://ria.ru/20230212/ukraina-1851526707.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153176/98/1531769846_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4a36540bf105d31658ab7dd9ba6ee73e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, европа, сергей лавров, петер сийярто, дмитрий песков, нато, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Россия, Европа, Сергей Лавров, Петер Сийярто, Дмитрий Песков, НАТО, Санкции в отношении России
16:28 12.02.2023
 
В мире не разделяют риторику трансатлантического сообщества, заявил Сийярто

МИД Венгрии: мир вне "трансатлантического пузыря" не разделяет его воинственной риторики

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкВид на Базилику Святого Стефана в Будапеште
Вид на Базилику Святого Стефана в Будапеште - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Вид на Базилику Святого Стефана в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 12 фев - РИА Новости. Страны за пределами трансатлантического сообщества не понимают, зачем Европа и США обостряют локальный украинский конфликт поставками оружия до такой степени, что его последствия ощущаются по всему миру, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Уже давно выяснилось, что поставки оружия вызывают продление конфликта... Мир состоит не только из Европы и трансатлантического сообщества... Страны за пределами и Европы и трансатлантического сообщества просто не понимают, почему нужно региональный конфликт обострять до такой степени, чтобы он оказывал негативное влияние в глобальном масштабе. Сейчас это региональная война с глобальными последствиями, и необходимо предотвратить ее превращение в глобальную войну", - сказал Сийярто в эфире радио Kossuth.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
Вчера, 15:33
Глава МИД Венгрии обвинил Европарламент в коррупции
По его словам, мир за пределами Европы так же страдает из-за проблем с продовольствием, рекордно высоких цен на продукты, основное сырье и энергоносители и "просто не понимает, почему надо сохранять эту воинственную риторику и нельзя установить мир".
"За пределами трансатлантического пузыря становится совершенно ясно, что голос мира, стремление к миру намного громче, намного мощнее, по сравнению с тем, что нам здесь, в трансатлантическом мире, твердят мейнстримные либеральные СМИ", - сказал Сийярто.
Он также напомнил, что Венгрия последовательно выступает за начало мирных переговоров и не поддерживает наращивание поставок оружия Украине.
Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В начале марта парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью.
РФ направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Солдаты ВСУ на БТР - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
Вчера, 15:14
Венгрия захотела добиться прекращения огня на Украине
 
В миреУкраинаРоссияЕвропаСергей ЛавровПетер СийяртоДмитрий ПесковНАТОСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала