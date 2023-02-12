https://ria.ru/20230212/uniqlo-1851495257.html
Российские производители смогут заменить Uniqlo, считают в Минпромторге
Российские производители смогут заменить Uniqlo, считают в Минпромторге - РИА Новости, 12.02.2023
Российские производители смогут заменить Uniqlo, считают в Минпромторге
Российским производителям не составит труда заменить Uniqlo - если японский производитель и продавец одежды решит покинуть страну, площади в ТЦ пустовать не... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T10:28
2023-02-12T10:28
2023-02-12T10:28
uniqlo
x5 retail group
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
виктор евтухов
россия
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев - РИА Новости. Российским производителям не составит труда заменить Uniqlo - если японский производитель и продавец одежды решит покинуть страну, площади в ТЦ пустовать не будут, сказал РИА Новости статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. В четверг газета "Коммерсант" писала, что бренд Uniqlo, приостановивший операции в России весной 2022 года, вероятно, решил не возобновлять работу в стране. Также сообщалось, что компания расторгла договоры аренды в части торговых центров. До этого, в конце января, компания Fast Retailing, владеющая Uniqlo, не стала комментировать РИА Новости появившуюся в российских СМИ информацию о том, что сеть не будет уходить с российского рынка, но оставит около пяти магазинов по всей стране. "Uniqlo - это бренд, специализирующийся на повседневной одежде и одежде для активного отдыха. Наши компании, которые мы презентовали на различных международных выставках, где они также получали призы, способны прекрасно заместить эту продукцию. Причем продукцией намного лучше по качеству, дизайну и стилю", - прокомментировал Евтухов в кулуарах конференции X5 Group "Малому бизнесу - большую полку!". Кроме того, по его словам, не будут пустовать и площади в торговых центрах, которые могут освободиться. "Как показывает практика последних месяцев, хорошее место пустым не бывает. Прекрасно заполняются и отечественными производителями, которым раньше было сложно получить место на полке в силу жесткой конкуренции с глобальными игроками. А также компании из дружественных стран приходят с хорошей продукцией", - добавил он.
https://ria.ru/20221106/marketpleys-1828624517.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
uniqlo, x5 retail group, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), виктор евтухов, россия, экономика
Uniqlo, X5 Retail Group, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Виктор Евтухов, Россия, Экономика
Российские производители смогут заменить Uniqlo, считают в Минпромторге
Замглавы Минпромторга Евтухов: российские производители одежды смогут заменить Uniqlo
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев - РИА Новости. Российским производителям не составит труда заменить Uniqlo - если японский производитель и продавец одежды решит покинуть страну, площади в ТЦ пустовать не будут, сказал РИА Новости статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
В четверг газета "Коммерсант" писала, что бренд Uniqlo, приостановивший операции в России весной 2022 года, вероятно, решил не возобновлять работу в стране. Также сообщалось, что компания расторгла договоры аренды в части торговых центров. До этого, в конце января, компания Fast Retailing, владеющая Uniqlo, не стала комментировать РИА Новости появившуюся в российских СМИ информацию о том, что сеть не будет уходить с российского рынка, но оставит около пяти магазинов по всей стране.
"Uniqlo - это бренд, специализирующийся на повседневной одежде и одежде для активного отдыха. Наши компании, которые мы презентовали на различных международных выставках, где они также получали призы, способны прекрасно заместить эту продукцию. Причем продукцией намного лучше по качеству, дизайну и стилю", - прокомментировал Евтухов в кулуарах конференции X5
Group "Малому бизнесу - большую полку!".
Кроме того, по его словам, не будут пустовать и площади в торговых центрах, которые могут освободиться.
"Как показывает практика последних месяцев, хорошее место пустым не бывает. Прекрасно заполняются и отечественными производителями, которым раньше было сложно получить место на полке в силу жесткой конкуренции с глобальными игроками. А также компании из дружественных стран приходят с хорошей продукцией", - добавил он.