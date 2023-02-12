https://ria.ru/20230212/ukraina-1851514491.html

Киев и Запад должны ответить за разжигание конфликта, заявил Слуцкий

Киев и Запад должны ответить за разжигание конфликта, заявил Слуцкий - РИА Новости, 12.02.2023

Киев и Запад должны ответить за разжигание конфликта, заявил Слуцкий

Руководство Украины и западные коспонсоры минского процесса в ответе за превращение локального конфликта в масштабные военные действия и должны ответить за это... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T13:43

2023-02-12T13:43

2023-02-12T13:43

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Руководство Украины и западные коспонсоры минского процесса в ответе за превращение локального конфликта в масштабные военные действия и должны ответить за это по международному праву, заявил лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Парламентарий напомнил, что 12 февраля 2015 года был подписан "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений", реализация которых способствовала бы урегулированию спровоцированного Киевом конфликта на юго-востоке Украины. "Именно они – все, кто лгал и плел сети заговора, рассуждая о мире и готовясь к войне, - ответственны за превращение регионального конфликта в масштабные военные действия, за гибель людей. И должны ответить за это, в соответствии с нормами международного права. О политической ответственности, морали и нравственности говорить не буду: чего у них нет, того нет", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале. При этом, день большой надежды стал днем обмана и упущенных возможностей, отметил он. Москва и республики Донбасса приложили немало усилий, чтобы соглашения заработали, Киев же все эти годы их упорно саботировал, придумывал отговорки, выдвигал необоснованные обвинения, лгал, ведя свою игру, отметил Слуцкий. "Западные коспонсоры минского процесса от Франции и Германии (ранее - ред.) фактически подтвердили наличие сговора по срыву обязательств и сознательному игнорированию резолюции СБ ООН. (Владимир - ред.) Зеленский закрыл собой этот предательский ряд, также публично объявив, что никогда не верил в Минские соглашения, а значит, для него они утратили силу с момента подписания. Годами мировое сообщество намерено вводилось в заблуждение", - сообщил политик. Также он напомнил, что все время с момента подписания на Россию не переставали оказывать санкционное давление. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Однако и после соглашений о перемирии продолжились перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20230212/zapad-1851509432.html

https://ria.ru/20230208/ukraina-1850663793.html

https://ria.ru/20230210/ukraina-1851203528.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, киев, украина, леонид слуцкий (политик), владимир путин, совет безопасности оон, оон, лдпр