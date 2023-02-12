Башкирские волонтеры спасли семью из-под завалов в Турции
Башкирские волонтеры спасли семью из трех человек из-под завалов в Турции
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Ликвидация последствий землетрясения в Турции
УФА, 12 фев - РИА Новости. Волонтеры-спасатели из Башкирии нашли под завалами в Турции пострадавшую семью из трех человек и передали медикам, сообщили в госкомитете республики по ЧС.
"С момента страшной трагедии в Турецкой Республике прошло 6 дней, однако наши ребята не теряют надежды на спасение живых из-под завалов домов. И чудо случилось! Накануне вечером, 11 февраля, волонтеры из Башкортостана обнаружили семью из трех человек - услышали голоса людей при разборе завалов", - говорится в сообщении.
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Сначала нашли мужчину и 14-летнего ребенка, затем удалось найти и женщину. Совместно с группой турецких спасателей пострадавших передали медицинским службам, информирует госкомитет.
По данным ведомства, сейчас спасатели из республики работают в Кахраманмараше – это горный труднодоступный район, пострадавший от сокрушительной стихии. "Несмотря на длительное время с момента землетрясения, шанс найти живых есть. Поэтому работу продолжаем", – приводятся слова спасателей.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли более 24,6 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. В Сирии погибли более 1,3 тысячи, пострадали свыше 2,3 тысячи человек.