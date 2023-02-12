https://ria.ru/20230212/turtsiya-1851527193.html

При землетрясении в Турции погиб рязанский школьник и его мама

При землетрясении в Турции погиб рязанский школьник и его мама - РИА Новости, 12.02.2023

При землетрясении в Турции погиб рязанский школьник и его мама

Лечившийся в Турции ученик седьмого класса рязанской школы и его мама погибли во время землетрясения, сообщается на сайте школы №1 города Рязани. РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T15:17

2023-02-12T15:17

2023-02-12T15:17

в мире

турция

сирия

рязань

реджеп тайип эрдоган

сильное землетрясение в турции и сирии

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РЯЗАНЬ, 12 фев – РИА Новости. Лечившийся в Турции ученик седьмого класса рязанской школы и его мама погибли во время землетрясения, сообщается на сайте школы №1 города Рязани. "С горечью сообщаем печальное известие: в результате землетрясения в Турции погибли ученик 7Б класса нашей школы..., который находился там на лечении, и его мама... Выражаем соболезнования их родным", - говорится в сообщении. Отмечается, что мальчик "останется в памяти одноклассников и учителей очень весёлым, открытым, добродушным парнем". Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли более 24,6 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. В Сирии погибли более 1,3 тысячи, пострадали свыше 2,3 тысячи человек.

https://ria.ru/20230212/turtsiya-1851510180.html

https://ria.ru/20230212/turtsiya-1851505138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, сирия, рязань, реджеп тайип эрдоган, сильное землетрясение в турции и сирии