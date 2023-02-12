При землетрясении в Турции погиб рязанский школьник и его мама
При землетрясении в Турции погиб лечившийся в стране рязанский школьник и его мама
© РИА Новости / Перейти в медиабанкСпасатели у жилого дома, разрушенного в результате землетрясения в турецком городе Кахраманмараш
Спасатели у жилого дома, разрушенного в результате землетрясения в турецком городе Кахраманмараш. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 12 фев – РИА Новости. Лечившийся в Турции ученик седьмого класса рязанской школы и его мама погибли во время землетрясения, сообщается на сайте школы №1 города Рязани.
"С горечью сообщаем печальное известие: в результате землетрясения в Турции погибли ученик 7Б класса нашей школы..., который находился там на лечении, и его мама... Выражаем соболезнования их родным", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мальчик "останется в памяти одноклассников и учителей очень весёлым, открытым, добродушным парнем".
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли более 24,6 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. В Сирии погибли более 1,3 тысячи, пострадали свыше 2,3 тысячи человек.