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При землетрясении в Турции погиб рязанский школьник и его мама - РИА Новости, 12.02.2023
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При землетрясении в Турции погиб рязанский школьник и его мама
При землетрясении в Турции погиб рязанский школьник и его мама - РИА Новости, 12.02.2023
При землетрясении в Турции погиб рязанский школьник и его мама
Лечившийся в Турции ученик седьмого класса рязанской школы и его мама погибли во время землетрясения, сообщается на сайте школы №1 города Рязани. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T15:17
2023-02-12T15:17
в мире
турция
сирия
рязань
реджеп тайип эрдоган
сильное землетрясение в турции и сирии
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РЯЗАНЬ, 12 фев – РИА Новости. Лечившийся в Турции ученик седьмого класса рязанской школы и его мама погибли во время землетрясения, сообщается на сайте школы №1 города Рязани. "С горечью сообщаем печальное известие: в результате землетрясения в Турции погибли ученик 7Б класса нашей школы..., который находился там на лечении, и его мама... Выражаем соболезнования их родным", - говорится в сообщении. Отмечается, что мальчик "останется в памяти одноклассников и учителей очень весёлым, открытым, добродушным парнем". Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли более 24,6 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. В Сирии погибли более 1,3 тысячи, пострадали свыше 2,3 тысячи человек.
https://ria.ru/20230212/turtsiya-1851510180.html
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в мире, турция, сирия, рязань, реджеп тайип эрдоган, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Сирия, Рязань, Реджеп Тайип Эрдоган, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
15:17 12.02.2023
 
При землетрясении в Турции погиб рязанский школьник и его мама

При землетрясении в Турции погиб лечившийся в стране рязанский школьник и его мама

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСпасатели у жилого дома, разрушенного в результате землетрясения в турецком городе Кахраманмараш
Спасатели у жилого дома, разрушенного в результате землетрясения в турецком городе Кахраманмараш - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости
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Спасатели у жилого дома, разрушенного в результате землетрясения в турецком городе Кахраманмараш. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 12 фев – РИА Новости. Лечившийся в Турции ученик седьмого класса рязанской школы и его мама погибли во время землетрясения, сообщается на сайте школы №1 города Рязани.
"С горечью сообщаем печальное известие: в результате землетрясения в Турции погибли ученик 7Б класса нашей школы..., который находился там на лечении, и его мама... Выражаем соболезнования их родным", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что мальчик "останется в памяти одноклассников и учителей очень весёлым, открытым, добродушным парнем".
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли более 24,6 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. В Сирии погибли более 1,3 тысячи, пострадали свыше 2,3 тысячи человек.
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В миреТурцияСирияРязаньРеджеп Тайип ЭрдоганСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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