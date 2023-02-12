https://ria.ru/20230212/turtsiya-1851510180.html
Российские спасатели достали из-под завалов в Турции пять человек
Российские спасатели достали из-под завалов в Турции пять человек - РИА Новости, 12.02.2023
Российские спасатели достали из-под завалов в Турции пять человек
Спасатели МЧС РФ с начала поисково-спасательных работ спасли из-под завалов пять человек в Турции и три человека в Сирии, один из которых ребенок, сообщает МЧС... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T13:07
2023-02-12T13:07
2023-02-12T13:47
турция
сирия
россия
реджеп тайип эрдоган
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сильное землетрясение в турции и сирии
в мире
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Спасатели МЧС РФ с начала поисково-спасательных работ спасли из-под завалов пять человек в Турции и три человека в Сирии, один из которых ребенок, сообщает МЧС России. "С начала проведения поисково-спасательных работ специалистами МЧС России из под завалов спасены в Турции пять человек, в Сирии три человека, в том числе один ребёнок", - говорится в сообщении. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли более 24,6 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. В Сирии погибли более 1,3 тысячи, пострадали свыше 2,3 тысячи человек.
https://ria.ru/20230212/turtsiya-1851505138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, сирия, россия, реджеп тайип эрдоган, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильное землетрясение в турции и сирии, в мире
Турция, Сирия, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сильное землетрясение в Турции и Сирии, В мире
13:07 12.02.2023 (обновлено: 13:47 12.02.2023)
Российские спасатели достали из-под завалов в Турции пять человек
Российские спасатели достали из-под завалов в Турции и Сирии восемь человек