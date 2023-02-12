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Российские спасатели достали из-под завалов в Турции пять человек - РИА Новости, 12.02.2023
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Российские спасатели достали из-под завалов в Турции пять человек
Российские спасатели достали из-под завалов в Турции пять человек - РИА Новости, 12.02.2023
Российские спасатели достали из-под завалов в Турции пять человек
Спасатели МЧС РФ с начала поисково-спасательных работ спасли из-под завалов пять человек в Турции и три человека в Сирии, один из которых ребенок, сообщает МЧС... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T13:07
2023-02-12T13:47
турция
сирия
россия
реджеп тайип эрдоган
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сильное землетрясение в турции и сирии
в мире
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Спасатели МЧС РФ с начала поисково-спасательных работ спасли из-под завалов пять человек в Турции и три человека в Сирии, один из которых ребенок, сообщает МЧС России. "С начала проведения поисково-спасательных работ специалистами МЧС России из под завалов спасены в Турции пять человек, в Сирии три человека, в том числе один ребёнок", - говорится в сообщении. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли более 24,6 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. В Сирии погибли более 1,3 тысячи, пострадали свыше 2,3 тысячи человек.
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турция, сирия, россия, реджеп тайип эрдоган, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильное землетрясение в турции и сирии, в мире
Турция, Сирия, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сильное землетрясение в Турции и Сирии, В мире
13:07 12.02.2023 (обновлено: 13:47 12.02.2023)
 
Российские спасатели достали из-под завалов в Турции пять человек

Российские спасатели достали из-под завалов в Турции и Сирии восемь человек

© AP Photo / Francisco SecoПоследствия землетрясения в турецкой Адане
Последствия землетрясения в турецкой Адане - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© AP Photo / Francisco Seco
Последствия землетрясения в турецкой Адане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Спасатели МЧС РФ с начала поисково-спасательных работ спасли из-под завалов пять человек в Турции и три человека в Сирии, один из которых ребенок, сообщает МЧС России.
"С начала проведения поисково-спасательных работ специалистами МЧС России из под завалов спасены в Турции пять человек, в Сирии три человека, в том числе один ребёнок", - говорится в сообщении.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли более 24,6 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. В Сирии погибли более 1,3 тысячи, пострадали свыше 2,3 тысячи человек.
Спасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
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В Турции спустя 145 часов после землетрясения спасли девочку-подростка
 
ТурцияСирияРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сильное землетрясение в Турции и СирииВ мире
 
 
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