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В Турции спустя 145 часов после землетрясения спасли девочку-подростка - РИА Новости, 12.02.2023
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В Турции спустя 145 часов после землетрясения спасли девочку-подростка
В Турции спустя 145 часов после землетрясения спасли девочку-подростка - РИА Новости, 12.02.2023
В Турции спустя 145 часов после землетрясения спасли девочку-подростка
Тринадцатилетнюю девочку спасли из-под завалов в турецкой провинции Адыяман спустя 145 часов после сокрушительного землетрясения, сообщило агентство Aнадолу. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T12:07
2023-02-12T12:12
в мире
турция
кахраманмараш
сирия
сильное землетрясение в турции и сирии
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АНКАРА, 12 фев – РИА Новости. Тринадцатилетнюю девочку спасли из-под завалов в турецкой провинции Адыяман спустя 145 часов после сокрушительного землетрясения, сообщило агентство Aнадолу. "В районе Бесни провинции Адыяман на юго-востоке Турции спустя 145 часов после землетрясений с эпицентрами в Кахраманмараше из-под завалов спасли подростка. В операции по спасению 13-летней Ханым Гюллю принимали участие бригады пожарных из провинции Чанкыры в центральной части Турции. Девочке оказали первую помощь и направили в больницу города Диярбакыр", - говорится в сообщении. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. Число погибших в результате произошедших в Турции землетрясений возросло до 24 617. По последним данным сирийского минздрава, число жертв землетрясения в стране возросло до 1 408, 2 341 человек пострадал.
https://ria.ru/20230211/turtsi-1851426466.html
турция
кахраманмараш
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60
в мире, турция, кахраманмараш, сирия, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Кахраманмараш, Сирия, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
12:07 12.02.2023 (обновлено: 12:12 12.02.2023)
 
В Турции спустя 145 часов после землетрясения спасли девочку-подростка

В Турции спустя 145 часов после землетрясения спасли 13-летнюю девочку

© Sputnik / Сертач Каяр / Перейти в медиабанкСпасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр
Спасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© Sputnik / Сертач Каяр
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Спасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр
Читать ria.ru в
АНКАРА, 12 фев – РИА Новости. Тринадцатилетнюю девочку спасли из-под завалов в турецкой провинции Адыяман спустя 145 часов после сокрушительного землетрясения, сообщило агентство Aнадолу.
"В районе Бесни провинции Адыяман на юго-востоке Турции спустя 145 часов после землетрясений с эпицентрами в Кахраманмараше из-под завалов спасли подростка. В операции по спасению 13-летней Ханым Гюллю принимали участие бригады пожарных из провинции Чанкыры в центральной части Турции. Девочке оказали первую помощь и направили в больницу города Диярбакыр", - говорится в сообщении.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. Число погибших в результате произошедших в Турции землетрясений возросло до 24 617. По последним данным сирийского минздрава, число жертв землетрясения в стране возросло до 1 408, 2 341 человек пострадал.
Пострадавший от землетрясения житель турецкого города Диярбакыр - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
11 февраля, 17:14
В Турции из-под завалов спасли двух детей
 
В миреТурцияКахраманмарашСирияСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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