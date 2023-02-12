https://ria.ru/20230212/turtsiya-1851505138.html

В Турции спустя 145 часов после землетрясения спасли девочку-подростка

В Турции спустя 145 часов после землетрясения спасли девочку-подростка - РИА Новости, 12.02.2023

В Турции спустя 145 часов после землетрясения спасли девочку-подростка

Тринадцатилетнюю девочку спасли из-под завалов в турецкой провинции Адыяман спустя 145 часов после сокрушительного землетрясения, сообщило агентство Aнадолу. РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T12:07

2023-02-12T12:07

2023-02-12T12:12

в мире

турция

кахраманмараш

сирия

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 12 фев – РИА Новости. Тринадцатилетнюю девочку спасли из-под завалов в турецкой провинции Адыяман спустя 145 часов после сокрушительного землетрясения, сообщило агентство Aнадолу. "В районе Бесни провинции Адыяман на юго-востоке Турции спустя 145 часов после землетрясений с эпицентрами в Кахраманмараше из-под завалов спасли подростка. В операции по спасению 13-летней Ханым Гюллю принимали участие бригады пожарных из провинции Чанкыры в центральной части Турции. Девочке оказали первую помощь и направили в больницу города Диярбакыр", - говорится в сообщении. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. Число погибших в результате произошедших в Турции землетрясений возросло до 24 617. По последним данным сирийского минздрава, число жертв землетрясения в стране возросло до 1 408, 2 341 человек пострадал.

https://ria.ru/20230211/turtsi-1851426466.html

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кахраманмараш

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Дарья Буймова

в мире, турция, кахраманмараш, сирия, сильное землетрясение в турции и сирии