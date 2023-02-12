12:07 12.02.2023 (обновлено: 12:12 12.02.2023)
В Турции спустя 145 часов после землетрясения спасли девочку-подростка
В Турции спустя 145 часов после землетрясения спасли 13-летнюю девочку
© Sputnik / Сертач Каяр / Перейти в медиабанкСпасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр
© Sputnik / Сертач Каяр
Спасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр
АНКАРА, 12 фев – РИА Новости. Тринадцатилетнюю девочку спасли из-под завалов в турецкой провинции Адыяман спустя 145 часов после сокрушительного землетрясения, сообщило агентство Aнадолу.
"В районе Бесни провинции Адыяман на юго-востоке Турции спустя 145 часов после землетрясений с эпицентрами в Кахраманмараше из-под завалов спасли подростка. В операции по спасению 13-летней Ханым Гюллю принимали участие бригады пожарных из провинции Чанкыры в центральной части Турции. Девочке оказали первую помощь и направили в больницу города Диярбакыр", - говорится в сообщении.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. Число погибших в результате произошедших в Турции землетрясений возросло до 24 617. По последним данным сирийского минздрава, число жертв землетрясения в стране возросло до 1 408, 2 341 человек пострадал.
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