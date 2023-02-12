https://ria.ru/20230212/turtsiya-1851499273.html

Из зоны землетрясения в Турции эвакуировали группу россиян

Из зоны землетрясения в Турции эвакуировали группу россиян - РИА Новости, 12.02.2023

Из зоны землетрясения в Турции эвакуировали группу россиян

Группа российских граждан из 39 человек была эвакуирована в воскресенье утром из зоны землетрясения на юго-востоке Турции, сообщило посольство РФ в Анкаре в... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T11:05

2023-02-12T11:05

2023-02-12T11:11

в мире

турция

россия

анкара (провинция)

сильное землетрясение в турции и сирии

реджеп тайип эрдоган

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

аэс "аккую"

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АНКАРА, 12 фев - РИА Новости. Группа российских граждан из 39 человек была эвакуирована в воскресенье утром из зоны землетрясения на юго-востоке Турции, сообщило посольство РФ в Анкаре в Telegram."Группа из 39 российских граждан, проживающих и работающих в непосредственной близости от зоны землетрясения на юго-востоке Турции и пожелавшая вернуться на Родину, сегодня утром вылетела из аэропорта Аданы", - сообщило посольство.Уточняется, что сбор и отправку соотечественников организовали сотрудники посольства. Борт предоставила компания "Росатом", возводящая в Турции АЭС "Аккую".Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли более 24,6 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.

https://ria.ru/20230210/khatay-1851036049.html

https://ria.ru/20230209/spasateli-1850788077.html

турция

россия

анкара (провинция)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, россия, анкара (провинция), сильное землетрясение в турции и сирии, реджеп тайип эрдоган, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "аккую"