https://ria.ru/20230212/turtsiya-1851499273.html
Из зоны землетрясения в Турции эвакуировали группу россиян
Из зоны землетрясения в Турции эвакуировали группу россиян - РИА Новости, 12.02.2023
Из зоны землетрясения в Турции эвакуировали группу россиян
Группа российских граждан из 39 человек была эвакуирована в воскресенье утром из зоны землетрясения на юго-востоке Турции, сообщило посольство РФ в Анкаре в... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T11:05
2023-02-12T11:05
2023-02-12T11:11
в мире
турция
россия
анкара (провинция)
сильное землетрясение в турции и сирии
реджеп тайип эрдоган
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс "аккую"
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АНКАРА, 12 фев - РИА Новости. Группа российских граждан из 39 человек была эвакуирована в воскресенье утром из зоны землетрясения на юго-востоке Турции, сообщило посольство РФ в Анкаре в Telegram."Группа из 39 российских граждан, проживающих и работающих в непосредственной близости от зоны землетрясения на юго-востоке Турции и пожелавшая вернуться на Родину, сегодня утром вылетела из аэропорта Аданы", - сообщило посольство.Уточняется, что сбор и отправку соотечественников организовали сотрудники посольства. Борт предоставила компания "Росатом", возводящая в Турции АЭС "Аккую".Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли более 24,6 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.
https://ria.ru/20230210/khatay-1851036049.html
https://ria.ru/20230209/spasateli-1850788077.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, россия, анкара (провинция), сильное землетрясение в турции и сирии, реджеп тайип эрдоган, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "аккую"
В мире, Турция, Россия, Анкара (провинция), Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Реджеп Тайип Эрдоган, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Аккую"
11:05 12.02.2023 (обновлено: 11:11 12.02.2023)
Из зоны землетрясения в Турции эвакуировали группу россиян
Из зоны землетрясения на юго-востоке Турции эвакуировали 39 россиян