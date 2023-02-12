Российские спасатели ищут выживших под завалами в Турции
Российские спасатели ищут выживших под завалами в Турции с помощью спецоборудования
© РИА Новости / Перейти в медиабанкЖилые дома, разрушенные в результате землетрясения в турецком городе Кахраманмараш
Жилые дома, разрушенные в результате землетрясения в турецком городе Кахраманмараш
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Мобильные поисковые группы экстренного реагирования МЧС России продолжают выезжать на участки в Турции, где под завалами могут находиться живые люди, и определяют их местонахождение с помощью специального оборудования, сообщает МЧС России.
"Российские спасатели в Турции незамедлительно выезжают на участки работ, где под завалами могут ещё находиться живые люди ... Мобильные поисковые группы экстренного реагирования, сформированные из состава отряда "Центроспас", обследуют завалы, применяя эндоскопы, тепловизоры и акустические приборы поиска", - говорится в сообщении.
Отмечается, что аварийно-спасательное оборудование позволяет заглянуть вглубь завалов, а не разбирать их поэтапно. Кроме того, кинологический расчёт групп помогает находить пострадавших под самыми крупными завалами.
"Специалисты МЧС России обследуют конструкции зданий на предмет их устойчивости. Это не позволяет допустить травматизма среди участников поисковых работ", - добавляется в сообщении.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли более 24,6 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.
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