https://ria.ru/20230212/turtsiya-1851493964.html

Российские спасатели ищут выживших под завалами в Турции

Российские спасатели ищут выживших под завалами в Турции - РИА Новости, 12.02.2023

Российские спасатели ищут выживших под завалами в Турции

Мобильные поисковые группы экстренного реагирования МЧС России продолжают выезжать на участки в Турции, где под завалами могут находиться живые люди, и... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T10:09

2023-02-12T10:09

2023-02-12T10:09

турция

россия

сирия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

центроспас

сильное землетрясение в турции и сирии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851197074_0:96:802:547_1920x0_80_0_0_3daaf52b82928e0e985d8eb35d474493.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Мобильные поисковые группы экстренного реагирования МЧС России продолжают выезжать на участки в Турции, где под завалами могут находиться живые люди, и определяют их местонахождение с помощью специального оборудования, сообщает МЧС России. "Российские спасатели в Турции незамедлительно выезжают на участки работ, где под завалами могут ещё находиться живые люди ... Мобильные поисковые группы экстренного реагирования, сформированные из состава отряда "Центроспас", обследуют завалы, применяя эндоскопы, тепловизоры и акустические приборы поиска", - говорится в сообщении. Отмечается, что аварийно-спасательное оборудование позволяет заглянуть вглубь завалов, а не разбирать их поэтапно. Кроме того, кинологический расчёт групп помогает находить пострадавших под самыми крупными завалами. "Специалисты МЧС России обследуют конструкции зданий на предмет их устойчивости. Это не позволяет допустить травматизма среди участников поисковых работ", - добавляется в сообщении. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли более 24,6 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.

https://ria.ru/20230212/zemletryasenie-1851466886.html

https://ria.ru/20230211/turtsi-1851426466.html

турция

россия

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

турция, россия, сирия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центроспас, сильное землетрясение в турции и сирии, в мире