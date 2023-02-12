https://ria.ru/20230212/tramp-1851474050.html

СМИ: штаб Трампа не раскрыл результаты исследования выборов 2020 года

СМИ: штаб Трампа не раскрыл результаты исследования выборов 2020 года - РИА Новости, 12.02.2023

СМИ: штаб Трампа не раскрыл результаты исследования выборов 2020 года

Предвыборный штаб бывшего президента США Дональда Трампа заказывал исследование случаев нарушений на президентских выборах в стране в 2020 году, но так и не... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T03:09

2023-02-12T03:09

2023-02-12T03:09

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джорджия

пенсильвания

в мире

дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Предвыборный штаб бывшего президента США Дональда Трампа заказывал исследование случаев нарушений на президентских выборах в стране в 2020 году, но так и не обнародовал его результаты, так как исследовательская фирма оспорила многие из утверждений экс-президента и не нашла доказательств его победы, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. Источники рассказали изданию, что штаб оплатил работу исследователей из консалтинговой компании Berkeley Research Group, чтобы те изучили выборы в штатах Джорджия, Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, Аризона и Невада с целью обнаружить случаи мошенничества и нарушений, о которых можно было бы заявить публично и в судах. По словам источников, были изучены среди прочего неисправности машин для голосования, случаи голосования умерших людей, а также любые свидетельства, которые могли помочь Трампу показать, что он якобы победил. Ни один из выводов не был представлен публично или в суде. "По словам четырех источников, знакомых с этим вопросом, штаб бывшего президента Трампа на выборах 2020 года нанял стороннюю исследовательскую фирму с целью доказать утверждения о мошенничестве на выборах, но так и не обнародовал результаты, потому что фирма оспаривала многие из теорий Трампа и не могла предложить никаких доказательств того, что он - законный победитель выборов", - говорится в сообщении газеты. Источники добавили, что над отчетом работали примерно десяток человек, в том числе эконометристы, использующие статистику для моделирования и прогнозирования исходов. Исследование было проведено в последние недели 2020 года. Как отметили собеседники газеты, хотя исследователи посчитали, что в некоторых штатах наблюдались аномалии при голосовании и необычные закономерности данных, а также ряд случаев, при которых могли быть обойдены законы, они пришли к выводу, что эти отклонения не имели серьезного значения для определения победителя выборов. Газета добавляет, что исследование Berkeley Research Group проводилось через дочернюю компанию East Bay Dispute and Advisory. Как отмечается, документы Федеральной избирательной комиссии показывают, что штаб Трампа заплатил этой компании более 600 тысяч долларов в последние недели 2020 года. Источник, знакомый с вопросом, заявил газете, что были и другие исследователи, которым было заказано помочь доказать мошенничества на выборах. Трамп продолжает настаивать на том, что он выиграл президентские выборы 2020 года, но лишился второго срока из-за подтасованных результатов голосования. Все его попытки доказать махинации в судах и оспорить победу Байдена завершились ничем. Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме Капитолия.

https://ria.ru/20221116/tramp-1832035780.html

https://ria.ru/20221117/tramp-1832150413.html

https://ria.ru/20230211/tramp-1851350080.html

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сша, джорджия, пенсильвания, в мире, дональд трамп, джо байден