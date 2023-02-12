https://ria.ru/20230212/taliby-1851545564.html

Жители Афганистана могут сместить талибов, считает Кабулов

Жители Афганистана могут сместить талибов, считает Кабулов - РИА Новости, 12.02.2023

Жители Афганистана могут сместить талибов, считает Кабулов

Движение "Талибан"* может быть смещено жителями Афганистана, которым будет трудно выживать в сложившихся условиях, заявил спецпредставитель президента России по РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T17:44

2023-02-12T17:44

2023-02-12T17:44

афганистан

кабул (город)

замир кабулов

талибан

политика

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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 фев – РИА Новости. Движение "Талибан"* может быть смещено жителями Афганистана, которым будет трудно выживать в сложившихся условиях, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. ""Талибан"* иногда не может понять очень простых вещей, особенно когда нет никаких вызовов его власти. Я имею в виду серьезных соперников, которые могут его сместить. Это не значит, что такие вызовы не возникнут. Это не будет кто-то со стороны. Но это будет нормальная реакция афганского народа, потому что ему будет очень трудно выжить в сложившихся обстоятельствах", - заявил Кабулов изданию The Week. Он отметил что "талибам, как и предыдущим марионеточным правительствам, повезло, что у них есть такие люди, как афганцы, которые могут выжить, питаясь только куском хлеба и водой". "Но хватит значит хватит. Так больше не может продолжаться. Мы делаем все возможное, чтобы смягчить это давление на афганский народ, развивая бизнес с Афганистаном и отправляя гуманитарную помощь, и мы собираемся продолжать это делать. Но "Талибан"* должен предпринять институциональные шаги для улучшения ситуации или, по крайней мере, открыть путь к такому улучшению, которого мы на данный момент не видим", - добавил российский дипломат. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20230210/tets-1851108493.html

https://ria.ru/20230210/taliby-1851012717.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

афганистан, кабул (город), замир кабулов, талибан, политика