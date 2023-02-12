https://ria.ru/20230212/svet-1851511299.html

"Укрэнерго" сообщило о возможных отключениях света в четырех областях

"Укрэнерго" сообщило о возможных отключениях света в четырех областях - РИА Новости, 12.02.2023

"Укрэнерго" сообщило о возможных отключениях света в четырех областях

Аварийные отключения света могут быть применены в Киеве, Киевской, Одесской, Хмельницкой и Житомирской областях в случае увеличения потребления, сообщили в... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T13:16

2023-02-12T13:16

2023-02-12T13:16

в мире

киев

хмельницкий (город)

житомирская область

укрэнерго

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Аварийные отключения света могут быть применены в Киеве, Киевской, Одесской, Хмельницкой и Житомирской областях в случае увеличения потребления, сообщили в воскресенье в национальной энергетической компании "Укрэнерго". "В случае увеличения потребления могут быть применены аварийные отключения. В частности, это касается Одесской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской областей и г. Киев, где по мере роста потребления из-за сетевых ограничений возможны аварийные отключения", - говорится в сообщении компании в телеграм-канале. В компании добавили, что потребление электроэнергии на сегодняшний день остается значительным из-за похолодания, хотя и меньшим, чем в будние дни. "По состоянию на сегодня, благодаря круглосуточной работе ремонтных бригад "Укрэнерго" и введению в работу двух блоков АЭС, а также снижению потребления в выходной день, дефицита мощности нет", - подчеркнули там. Уточняется, что с началом рабочей недели и характерным для него ростом потребления ограничения в подаче электроснабжения могут вернуться.

https://ria.ru/20230212/zelenskiy-1851443578.html

киев

хмельницкий (город)

житомирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, хмельницкий (город), житомирская область, укрэнерго