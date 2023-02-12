"Укрэнерго" сообщило о возможных отключениях света в четырех областях
"Укрэнерго" сообщило о возможных аварийных отключениях света в Киеве и четырех областях
© AP Photo / Andrew KravchenkoВид со смотровой площадки на неосвещенный Киев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев . Архивное фото
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Аварийные отключения света могут быть применены в Киеве, Киевской, Одесской, Хмельницкой и Житомирской областях в случае увеличения потребления, сообщили в воскресенье в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"В случае увеличения потребления могут быть применены аварийные отключения. В частности, это касается Одесской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской областей и г. Киев, где по мере роста потребления из-за сетевых ограничений возможны аварийные отключения", - говорится в сообщении компании в телеграм-канале.
В компании добавили, что потребление электроэнергии на сегодняшний день остается значительным из-за похолодания, хотя и меньшим, чем в будние дни. "По состоянию на сегодня, благодаря круглосуточной работе ремонтных бригад "Укрэнерго" и введению в работу двух блоков АЭС, а также снижению потребления в выходной день, дефицита мощности нет", - подчеркнули там.
Уточняется, что с началом рабочей недели и характерным для него ростом потребления ограничения в подаче электроснабжения могут вернуться.
Вчера, 08:00Зеленский определил судьбу Украины одной фразой