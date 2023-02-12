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"Укрэнерго" сообщило о возможных отключениях света в четырех областях - РИА Новости, 12.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230212/svet-1851511299.html
"Укрэнерго" сообщило о возможных отключениях света в четырех областях
"Укрэнерго" сообщило о возможных отключениях света в четырех областях - РИА Новости, 12.02.2023
"Укрэнерго" сообщило о возможных отключениях света в четырех областях
Аварийные отключения света могут быть применены в Киеве, Киевской, Одесской, Хмельницкой и Житомирской областях в случае увеличения потребления, сообщили в... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T13:16
2023-02-12T13:16
в мире
киев
хмельницкий (город)
житомирская область
укрэнерго
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Аварийные отключения света могут быть применены в Киеве, Киевской, Одесской, Хмельницкой и Житомирской областях в случае увеличения потребления, сообщили в воскресенье в национальной энергетической компании "Укрэнерго". "В случае увеличения потребления могут быть применены аварийные отключения. В частности, это касается Одесской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской областей и г. Киев, где по мере роста потребления из-за сетевых ограничений возможны аварийные отключения", - говорится в сообщении компании в телеграм-канале. В компании добавили, что потребление электроэнергии на сегодняшний день остается значительным из-за похолодания, хотя и меньшим, чем в будние дни. "По состоянию на сегодня, благодаря круглосуточной работе ремонтных бригад "Укрэнерго" и введению в работу двух блоков АЭС, а также снижению потребления в выходной день, дефицита мощности нет", - подчеркнули там. Уточняется, что с началом рабочей недели и характерным для него ростом потребления ограничения в подаче электроснабжения могут вернуться.
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в мире, киев, хмельницкий (город), житомирская область, укрэнерго
В мире, Киев, Хмельницкий (город), Житомирская область, Укрэнерго, Специальная военная операция на Украине
13:16 12.02.2023
 
"Укрэнерго" сообщило о возможных отключениях света в четырех областях

"Укрэнерго" сообщило о возможных аварийных отключениях света в Киеве и четырех областях

© AP Photo / Andrew KravchenkoВид со смотровой площадки на неосвещенный Киев
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев . Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Аварийные отключения света могут быть применены в Киеве, Киевской, Одесской, Хмельницкой и Житомирской областях в случае увеличения потребления, сообщили в воскресенье в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"В случае увеличения потребления могут быть применены аварийные отключения. В частности, это касается Одесской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской областей и г. Киев, где по мере роста потребления из-за сетевых ограничений возможны аварийные отключения", - говорится в сообщении компании в телеграм-канале.
В компании добавили, что потребление электроэнергии на сегодняшний день остается значительным из-за похолодания, хотя и меньшим, чем в будние дни. "По состоянию на сегодня, благодаря круглосуточной работе ремонтных бригад "Укрэнерго" и введению в работу двух блоков АЭС, а также снижению потребления в выходной день, дефицита мощности нет", - подчеркнули там.
Уточняется, что с началом рабочей недели и характерным для него ростом потребления ограничения в подаче электроснабжения могут вернуться.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевХмельницкий (город)Житомирская областьУкрэнерго
 
 
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