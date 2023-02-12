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Спецоперация, 12 февраля: российские силы взяли Красную Гору в ДНР - РИА Новости, 12.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230212/spetsoperatsiya-1851578385.html
Спецоперация, 12 февраля: российские силы взяли Красную Гору в ДНР
Спецоперация, 12 февраля: российские силы взяли Красную Гору в ДНР - РИА Новости, 12.02.2023
Спецоперация, 12 февраля: российские силы взяли Красную Гору в ДНР
Населенный пункт Красная Гора в ДНР взят в воскресенье, сообщил основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T23:24
2023-02-12T23:24
специальная военная операция на украине
украина
израиль
евгений пригожин
генеральная ассамблея оон
оон
анджей дуда
олег моргун
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Населенный пункт Красная Гора в ДНР взят в воскресенье, сообщил основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. Также появилась информация, что сторонники Украины распространили среди членов ООН проект антироссийской резолюции для голосования в ГА ООН в конце месяца, ее обсуждение запланировано на 23 февраля. Ход операции Российская противовоздушная оборона сбила 17 украинских беспилотников в Луганской и Донецкой Народных Республиках и Запорожской области, заявили в Минобороны РФ. Кроме того, сбито 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Ураган". Группировка "Восток" ВС РФ на Южно-Донецком направлении уничтожила за сутки более 50 украинских военных, добавили в Минобороны. Кроме того, в районе Елизаветовки в ДНР и Дружелюбовки в Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов. Южная группировка Вооруженных сил России на донецком направлении уничтожила за сутки свыше 250 украинских военных, 12 единиц техники, а также артиллерийский склад. Кроме того, в районе Белогоровки в ЛНР уничтожен склад боеприпасов. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки убитыми до 180 военнослужащих. На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, штурмовой и армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям Украины в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка (ДНР), Стельмаховка, Невское, Червонопоповка и Червоная Диброва (ЛНР), а также Серебрянского лесничества. Российские авиация и артиллерия уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ" в районе Красного Лимана в ДНР, заявили в Минобороны РФ. Отмечается, что всего оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки нанесли поражение 78 артиллерийским подразделениям украинских военных на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119 районах. Российские Воздушно-космические силы нанесли ракетный удар по цехам машиностроительного завода в Харькове, где делали бронетехнику. На Херсонском направлении российские войска уничтожили украинские гаубицы "Гвоздика", "Акация" и американскую РЛС AN/TPQ-50. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что штурмовые подразделения группы взяли населенный пункт Красная Гора в ДНР. Мэр Мариуполя Олег Моргун надеется, что городе появится база Черноморского флота России. Подготовка резолюции ООН Агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на документ в его распоряжении, заявило, что сторонники Украины распространили среди членов ООН проект антироссийской резолюции для голосования в ГА ООН в конце февраля, ее обсуждение запланировано на 23-е число, а голосование - поздно вечером в тот же день. При этом ранее официальный представитель председателя Генассамблеи всемирной организации Полина Кубиак сообщала, что 11-я чрезвычайная спецсессия ГА ООН, созванная в феврале 2022 года после начала спецоперации РФ на Украине, возобновит работу 22 февраля. Позже источники в ООН сообщили РИА Новости, что предложенный западными странами антироссийский проект резолюции ГА ООН о "принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине", обсуждается в Генассамблее. При этом, насколько можно судить по тексту, авторы придерживаются украинского взгляда на "справедливый мир". Голосование по документу ожидается в ходе чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи, возобновляющей работу 22 февраля. Сессия созывается рядом западных стран, в том числе Украиной и приурочена к годовщине начала специальной военной операции. Израиль готов быть посредником Израиль готов выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной, если на это будет желание Киева и Москвы, заявил посол Израиля на Украине Михаил Бродский. Он также сообщил, что глава МИД Израиля Эли Коэн совершит визит на Украину в ближайшие дни. Он добавил, что Израиль продолжит оказывать гумпомощь Украине в рамка своих "красных линий". Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия может победить Украину, если Запад не окажет Киеву срочную помощь оружием. США для прекращения военного конфликта должны предложить Киеву многомиллиардный план восстановления страны в обмен на прекращение огня, заявил лидер партии "Вперед, Италия" и бывший премьер страны Сильвио Берлускони.
https://ria.ru/20230210/spetsoperatsiya-1851065839.html
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украина, израиль, евгений пригожин, генеральная ассамблея оон, оон, анджей дуда, олег моргун, вперед, италия, в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, мариуполь
Специальная военная операция на Украине, Украина, Израиль, Евгений Пригожин, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Анджей Дуда, Олег Моргун, Вперед, Италия, В мире, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Мариуполь
23:24 12.02.2023
 
Спецоперация, 12 февраля: российские силы взяли Красную Гору в ДНР

Спецоперация, 12 февраля: российские силы взяли населенный пункт Красная Гора в ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Населенный пункт Красная Гора в ДНР взят в воскресенье, сообщил основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин.
Также появилась информация, что сторонники Украины распространили среди членов ООН проект антироссийской резолюции для голосования в ГА ООН в конце месяца, ее обсуждение запланировано на 23 февраля.
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10 февраля, 12:35Специальная военная операция на Украине
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Ход операции

Российская противовоздушная оборона сбила 17 украинских беспилотников в Луганской и Донецкой Народных Республиках и Запорожской области, заявили в Минобороны РФ. Кроме того, сбито 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Ураган".
Группировка "Восток" ВС РФ на Южно-Донецком направлении уничтожила за сутки более 50 украинских военных, добавили в Минобороны. Кроме того, в районе Елизаветовки в ДНР и Дружелюбовки в Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов.
Южная группировка Вооруженных сил России на донецком направлении уничтожила за сутки свыше 250 украинских военных, 12 единиц техники, а также артиллерийский склад. Кроме того, в районе Белогоровки в ЛНР уничтожен склад боеприпасов.
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки убитыми до 180 военнослужащих. На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, штурмовой и армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям Украины в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка (ДНР), Стельмаховка, Невское, Червонопоповка и Червоная Диброва (ЛНР), а также Серебрянского лесничества.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
Вчера, 08:00
Зеленский определил судьбу Украины одной фразой
Российские авиация и артиллерия уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ" в районе Красного Лимана в ДНР, заявили в Минобороны РФ. Отмечается, что всего оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки нанесли поражение 78 артиллерийским подразделениям украинских военных на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119 районах.
Российские Воздушно-космические силы нанесли ракетный удар по цехам машиностроительного завода в Харькове, где делали бронетехнику.
На Херсонском направлении российские войска уничтожили украинские гаубицы "Гвоздика", "Акация" и американскую РЛС AN/TPQ-50.
Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что штурмовые подразделения группы взяли населенный пункт Красная Гора в ДНР.
Мэр Мариуполя Олег Моргун надеется, что городе появится база Черноморского флота России.
Украинский танк недалеко от Кременной - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
8 февраля, 09:00Специальная военная операция на Украине
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Подготовка резолюции ООН

Агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на документ в его распоряжении, заявило, что сторонники Украины распространили среди членов ООН проект антироссийской резолюции для голосования в ГА ООН в конце февраля, ее обсуждение запланировано на 23-е число, а голосование - поздно вечером в тот же день. При этом ранее официальный представитель председателя Генассамблеи всемирной организации Полина Кубиак сообщала, что 11-я чрезвычайная спецсессия ГА ООН, созванная в феврале 2022 года после начала спецоперации РФ на Украине, возобновит работу 22 февраля.
Позже источники в ООН сообщили РИА Новости, что предложенный западными странами антироссийский проект резолюции ГА ООН о "принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине", обсуждается в Генассамблее. При этом, насколько можно судить по тексту, авторы придерживаются украинского взгляда на "справедливый мир".
Голосование по документу ожидается в ходе чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи, возобновляющей работу 22 февраля. Сессия созывается рядом западных стран, в том числе Украиной и приурочена к годовщине начала специальной военной операции.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
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Европа защищает свободу слова от России

Израиль готов быть посредником

Израиль готов выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной, если на это будет желание Киева и Москвы, заявил посол Израиля на Украине Михаил Бродский.
Он также сообщил, что глава МИД Израиля Эли Коэн совершит визит на Украину в ближайшие дни. Он добавил, что Израиль продолжит оказывать гумпомощь Украине в рамка своих "красных линий".
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия может победить Украину, если Запад не окажет Киеву срочную помощь оружием.
США для прекращения военного конфликта должны предложить Киеву многомиллиардный план восстановления страны в обмен на прекращение огня, заявил лидер партии "Вперед, Италия" и бывший премьер страны Сильвио Берлускони.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаИзраильЕвгений ПригожинГенеральная Ассамблея ООНООНАнджей ДудаОлег МоргунВперед, ИталияВ миреВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаМариуполь
 
 
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