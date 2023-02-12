https://ria.ru/20230212/spetsoperatsiya-1851524875.html

Российские войска уничтожили в районе Красного Лимана украинский ЗРК

Российские войска уничтожили в районе Красного Лимана украинский ЗРК - РИА Новости, 12.02.2023

Российские войска уничтожили в районе Красного Лимана украинский ЗРК

Российские авиация и артиллерия уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ" в районе Красного Лимана в ДНР, заявили в воскресенье в Минобороны... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T15:05

2023-02-12T15:05

2023-02-12T15:46

специальная военная операция на украине

в мире

красный лиман

донецкая народная республика

россия

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ" в районе Красного Лимана в ДНР, заявили в воскресенье в Минобороны РФ.Отмечается, что всего оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки нанесли поражение 78 артиллерийским подразделениям украинских военных на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119 районах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

красный лиман

донецкая народная республика

россия

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ об уничтожении военной техники ВСУ брифинг мо рф 2023-02-12T15:05 true PT4M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, красный лиман, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)