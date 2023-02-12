https://ria.ru/20230212/spetsoperatsiya-1851524875.html
Российские войска уничтожили в районе Красного Лимана украинский ЗРК
Российские войска уничтожили в районе Красного Лимана украинский ЗРК - РИА Новости, 12.02.2023
Российские войска уничтожили в районе Красного Лимана украинский ЗРК
Российские авиация и артиллерия уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ" в районе Красного Лимана в ДНР, заявили в воскресенье в Минобороны... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T15:05
2023-02-12T15:05
2023-02-12T15:46
специальная военная операция на украине
в мире
красный лиман
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0c/1851531137_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f4b5e44200932e2d8cbac3045894030b.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ" в районе Красного Лимана в ДНР, заявили в воскресенье в Минобороны РФ.Отмечается, что всего оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки нанесли поражение 78 артиллерийским подразделениям украинских военных на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красный лиман
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0c/1851531137_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_63b23dfe4ac33a36f0ffe99f896f7a9a.jpg
Минобороны РФ об уничтожении военной техники ВСУ
брифинг мо рф
2023-02-12T15:05
true
PT4M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, красный лиман, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красный Лиман, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
15:05 12.02.2023 (обновлено: 15:46 12.02.2023)
Российские войска уничтожили в районе Красного Лимана украинский ЗРК
Минобороны: в районе Красного Лимана в ДНР уничтожен украинский ЗРК "Оса-АКМ"