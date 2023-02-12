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Российские войска уничтожили в районе Красного Лимана украинский ЗРК - РИА Новости, 12.02.2023
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Российские войска уничтожили в районе Красного Лимана украинский ЗРК
Российские войска уничтожили в районе Красного Лимана украинский ЗРК - РИА Новости, 12.02.2023
Российские войска уничтожили в районе Красного Лимана украинский ЗРК
Российские авиация и артиллерия уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ" в районе Красного Лимана в ДНР, заявили в воскресенье в Минобороны... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T15:05
2023-02-12T15:46
специальная военная операция на украине
в мире
красный лиман
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ" в районе Красного Лимана в ДНР, заявили в воскресенье в Минобороны РФ.Отмечается, что всего оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки нанесли поражение 78 артиллерийским подразделениям украинских военных на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красный лиман
донецкая народная республика
россия
украина
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Минобороны РФ об уничтожении военной техники ВСУ
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в мире, красный лиман, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красный Лиман, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
15:05 12.02.2023 (обновлено: 15:46 12.02.2023)
 
Российские войска уничтожили в районе Красного Лимана украинский ЗРК

Минобороны: в районе Красного Лимана в ДНР уничтожен украинский ЗРК "Оса-АКМ"

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ" в районе Красного Лимана в ДНР, заявили в воскресенье в Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что всего оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки нанесли поражение 78 артиллерийским подразделениям украинских военных на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119 районах.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКрасный ЛиманДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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