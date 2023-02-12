https://ria.ru/20230212/spetsoperatsiya-1851524126.html

ВС России уничтожили свыше 50 военных ВСУ на Южнодонецком направлении

ВС России уничтожили свыше 50 военных ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 12.02.2023

ВС России уничтожили свыше 50 военных ВСУ на Южнодонецком направлении

Группировка "Восток" ВС РФ на Южно-Донецком направлении уничтожила за сутки более 50 украинских военных, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T14:55

2023-02-12T14:55

2023-02-12T15:10

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

запорожская область

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848621126_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0f8b5f5b714b87e523d54dd2a0949c7a.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Группировка "Восток" ВС РФ на Южно-Донецком направлении уничтожила за сутки более 50 украинских военных, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На Южно-Донецком направлении оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Павловка и Угледар Донецкой народной республики. Потери противника на данном направлении за сутки составили свыше 50-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и гаубица "Мста-Б", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе Елизаветовки в ДНР и Дружелюбовки в Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов.

https://ria.ru/20230212/gaubitsy-1851524536.html

россия

донецкая народная республика

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины