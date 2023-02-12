https://ria.ru/20230212/spetsoperatsiya-1851524126.html
ВС России уничтожили свыше 50 военных ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС России уничтожили свыше 50 военных ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 12.02.2023
ВС России уничтожили свыше 50 военных ВСУ на Южнодонецком направлении
Группировка "Восток" ВС РФ на Южно-Донецком направлении уничтожила за сутки более 50 украинских военных, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T14:55
2023-02-12T14:55
2023-02-12T15:10
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Группировка "Восток" ВС РФ на Южно-Донецком направлении уничтожила за сутки более 50 украинских военных, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На Южно-Донецком направлении оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Павловка и Угледар Донецкой народной республики. Потери противника на данном направлении за сутки составили свыше 50-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и гаубица "Мста-Б", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе Елизаветовки в ДНР и Дружелюбовки в Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов.
https://ria.ru/20230212/gaubitsy-1851524536.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
14:55 12.02.2023 (обновлено: 15:10 12.02.2023)
ВС России уничтожили свыше 50 военных ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили свыше 50 военных ВСУ на Южнодонецком направлении