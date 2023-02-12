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ВС России уничтожили свыше 50 военных ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 12.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230212/spetsoperatsiya-1851524126.html
ВС России уничтожили свыше 50 военных ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС России уничтожили свыше 50 военных ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 12.02.2023
ВС России уничтожили свыше 50 военных ВСУ на Южнодонецком направлении
Группировка "Восток" ВС РФ на Южно-Донецком направлении уничтожила за сутки более 50 украинских военных, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T14:55
2023-02-12T15:10
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Группировка "Восток" ВС РФ на Южно-Донецком направлении уничтожила за сутки более 50 украинских военных, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На Южно-Донецком направлении оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Павловка и Угледар Донецкой народной республики. Потери противника на данном направлении за сутки составили свыше 50-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и гаубица "Мста-Б", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе Елизаветовки в ДНР и Дружелюбовки в Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов.
https://ria.ru/20230212/gaubitsy-1851524536.html
россия
донецкая народная республика
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безопасность, россия, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
14:55 12.02.2023 (обновлено: 15:10 12.02.2023)
 
ВС России уничтожили свыше 50 военных ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВС России уничтожили свыше 50 военных ВСУ на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие МО РФ на самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С" на сватовском направлении
Военнослужащие МО РФ на самоходной артиллерийской установки (САУ) Гиацинт-С на сватовском направлении - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие МО РФ на самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С" на сватовском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Группировка "Восток" ВС РФ на Южно-Донецком направлении уничтожила за сутки более 50 украинских военных, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"На Южно-Донецком направлении оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Павловка и Угледар Донецкой народной республики. Потери противника на данном направлении за сутки составили свыше 50-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и гаубица "Мста-Б", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, в районе Елизаветовки в ДНР и Дружелюбовки в Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
Вчера, 15:00Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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