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В Турции белорусские спасатели извлекли из-под завалов трех выживших - РИА Новости, 12.02.2023
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В Турции белорусские спасатели извлекли из-под завалов трех выживших
В Турции белорусские спасатели извлекли из-под завалов трех выживших - РИА Новости, 12.02.2023
В Турции белорусские спасатели извлекли из-под завалов трех выживших
Белорусские спасатели за время работы в турецком Кахраманмараше, пострадавшем от землетрясения, извлекли из-под завалов трех живых и 29 погибших, сообщает МЧС... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T17:10
2023-02-12T17:10
сильное землетрясение в турции и сирии
турция
кахраманмараш
в мире
белоруссия
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МИНСК, 12 фев – РИА Новости. Белорусские спасатели за время работы в турецком Кахраманмараше, пострадавшем от землетрясения, извлекли из-под завалов трех живых и 29 погибших, сообщает МЧС Белоруссии. Первая группа белорусских спасателей из 32 человек из состава специального отряда МЧС "Зубр" 8 февраля вылетела в Турцию для помощи в поисково-спасательных работах в пострадавших от землетрясения районах. Вторая группа белорусского отряда спецназначения "Зубр" отправилась в Турцию 9 февраля. Всего отряд состоит из 64 спасателей, пяти поисковых собак, а также двух грузовиков МАЗ и двух легковых автомобилей повышенной проходимости, предназначенных для поисково-спасательных работ. Командировка спасателей с учетом времени в пути планируется на 12 дней. Белорусские спасатели работают в городе Кахраманмараш, в 59 километрах от эпицентра землетрясения. "Всего с начала поисковых работ в городе спасателями спасены 47 человек, извлечены 140 погибших. На счету белорусского "Зубра" - три спасенные человеческие жизни и найденные тела 29 погибших, из них восемь детей", - говорится в сообщении на сайте министерства. Отмечается, что в районе турецкого города Кахраманмараш работают 23 международных поисково-спасательных отряда, включая белорусский отряд специального назначения "Зубр" МЧС. "Белорусские спасатели привезли с собой весь необходимый инструмент и технику и разбирают тысячи кубометров завалов в сутки. Кроме того, мобильные поисковые группы, в составе которых кинологические расчеты, также прибывшие в Турцию в составе отряда, постоянно осуществляют разведку секторов потенциальных мест нахождения выживших", - подчеркивается в сообщении. Использование при поиске эндоскопов, тепловизоров и акустических приборов позволяет оперативно обследовать разрушенные здания и устанавливать местонахождение пострадавших. При малейшей надежде к месту разведки оперативно прибывают группы для разбора завалов, добавили в пресс-службе. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли более 24 тысяч человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.
https://ria.ru/20230212/zdaniya-1851498554.html
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турция
кахраманмараш
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сильное землетрясение в турции и сирии, турция, кахраманмараш, в мире, белоруссия
Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Турция, Кахраманмараш, В мире, Белоруссия
17:10 12.02.2023
 
В Турции белорусские спасатели извлекли из-под завалов трех выживших

Белорусские спасатели извлекли из-под завалов трех выживших в турецком Кахраманмараше

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРазрушенные дома в турецком городе Кахраманмараш
Разрушенные дома в турецком городе Кахраманмараш - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости
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Разрушенные дома в турецком городе Кахраманмараш. Архивное фото
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МИНСК, 12 фев – РИА Новости. Белорусские спасатели за время работы в турецком Кахраманмараше, пострадавшем от землетрясения, извлекли из-под завалов трех живых и 29 погибших, сообщает МЧС Белоруссии.
Первая группа белорусских спасателей из 32 человек из состава специального отряда МЧС "Зубр" 8 февраля вылетела в Турцию для помощи в поисково-спасательных работах в пострадавших от землетрясения районах. Вторая группа белорусского отряда спецназначения "Зубр" отправилась в Турцию 9 февраля. Всего отряд состоит из 64 спасателей, пяти поисковых собак, а также двух грузовиков МАЗ и двух легковых автомобилей повышенной проходимости, предназначенных для поисково-спасательных работ. Командировка спасателей с учетом времени в пути планируется на 12 дней. Белорусские спасатели работают в городе Кахраманмараш, в 59 километрах от эпицентра землетрясения.
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"Всего с начала поисковых работ в городе спасателями спасены 47 человек, извлечены 140 погибших. На счету белорусского "Зубра" - три спасенные человеческие жизни и найденные тела 29 погибших, из них восемь детей", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Отмечается, что в районе турецкого города Кахраманмараш работают 23 международных поисково-спасательных отряда, включая белорусский отряд специального назначения "Зубр" МЧС. "Белорусские спасатели привезли с собой весь необходимый инструмент и технику и разбирают тысячи кубометров завалов в сутки. Кроме того, мобильные поисковые группы, в составе которых кинологические расчеты, также прибывшие в Турцию в составе отряда, постоянно осуществляют разведку секторов потенциальных мест нахождения выживших", - подчеркивается в сообщении.
Использование при поиске эндоскопов, тепловизоров и акустических приборов позволяет оперативно обследовать разрушенные здания и устанавливать местонахождение пострадавших. При малейшей надежде к месту разведки оперативно прибывают группы для разбора завалов, добавили в пресс-службе.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли более 24 тысяч человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.
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В Турции спасатели помогли подростку, пролежавшему под завалами пять дней
 
Сильное землетрясение в Турции и СирииТурцияКахраманмарашВ миреБелоруссия
 
 
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