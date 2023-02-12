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В Турции киргизские спасатели достали из-под завалов ребенка и женщину - РИА Новости, 12.02.2023
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В Турции киргизские спасатели достали из-под завалов ребенка и женщину
В Турции киргизские спасатели достали из-под завалов ребенка и женщину - РИА Новости, 12.02.2023
В Турции киргизские спасатели достали из-под завалов ребенка и женщину
Киргизские спасатели в Турции спасли семилетнего мальчика и беременную женщину, пролежавших под завалами шесть дней, сообщили РИА Новости в МЧС республики. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T16:51
2023-02-12T16:51
сильное землетрясение в турции и сирии
турция
в мире
киргизия
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БИШКЕК, 12 фев - РИА Новости. Киргизские спасатели в Турции спасли семилетнего мальчика и беременную женщину, пролежавших под завалами шесть дней, сообщили РИА Новости в МЧС республики. По его словам, накануне вечером сотрудники МЧС Киргизии под завалами обрушившегося дома обнаружили живой 22-летнюю женщину на шестом месяце беременности. Ей оказали необходимую помощь и передали медработникам. Как уточнили в МЧС, киргизские спасатели продолжают поисковые работы круглые сутки. За время работы они извлекли из-под завалов более 70 тел погибших при землетрясении. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли более 24,6 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. В Сирии погибли более 1,3 тысячи, пострадали свыше 2,3 тысячи человек.
https://ria.ru/20230212/turtsiya-1851531408.html
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сильное землетрясение в турции и сирии, турция, в мире, киргизия
Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Турция, В мире, Киргизия
16:51 12.02.2023
 
В Турции киргизские спасатели достали из-под завалов ребенка и женщину

В Турции киргизские спасатели достали из-под завалов ребенка и беременную женщину

© AP Photo / Kamran JebreiliСпасатели разбирают завалы, Турция
Спасатели разбирают завалы, Турция - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© AP Photo / Kamran Jebreili
Спасатели разбирают завалы, Турция. Архивное фото
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БИШКЕК, 12 фев - РИА Новости. Киргизские спасатели в Турции спасли семилетнего мальчика и беременную женщину, пролежавших под завалами шесть дней, сообщили РИА Новости в МЧС республики.
"Сегодня, 12 февраля, кыргызские спасатели спасли мальчика по имени Аляйчичек, 2016 года рождения. К сожалению, там погибли мать и брат мальчика. Их тела были извлечены из-под завалов и переданы родственникам", - заявил представитель ведомства.
По его словам, накануне вечером сотрудники МЧС Киргизии под завалами обрушившегося дома обнаружили живой 22-летнюю женщину на шестом месяце беременности. Ей оказали необходимую помощь и передали медработникам.
Как уточнили в МЧС, киргизские спасатели продолжают поисковые работы круглые сутки. За время работы они извлекли из-под завалов более 70 тел погибших при землетрясении.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли более 24,6 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. В Сирии погибли более 1,3 тысячи, пострадали свыше 2,3 тысячи человек.
Ликвидация последствий землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
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Сильное землетрясение в Турции и СирииТурцияВ миреКиргизия
 
 
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