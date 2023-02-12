В Турции киргизские спасатели достали из-под завалов ребенка и женщину
В Турции киргизские спасатели достали из-под завалов ребенка и беременную женщину
© AP Photo / Kamran JebreiliСпасатели разбирают завалы, Турция
© AP Photo / Kamran Jebreili
Спасатели разбирают завалы, Турция. Архивное фото
БИШКЕК, 12 фев - РИА Новости. Киргизские спасатели в Турции спасли семилетнего мальчика и беременную женщину, пролежавших под завалами шесть дней, сообщили РИА Новости в МЧС республики.
"Сегодня, 12 февраля, кыргызские спасатели спасли мальчика по имени Аляйчичек, 2016 года рождения. К сожалению, там погибли мать и брат мальчика. Их тела были извлечены из-под завалов и переданы родственникам", - заявил представитель ведомства.
По его словам, накануне вечером сотрудники МЧС Киргизии под завалами обрушившегося дома обнаружили живой 22-летнюю женщину на шестом месяце беременности. Ей оказали необходимую помощь и передали медработникам.
Как уточнили в МЧС, киргизские спасатели продолжают поисковые работы круглые сутки. За время работы они извлекли из-под завалов более 70 тел погибших при землетрясении.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли более 24,6 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. В Сирии погибли более 1,3 тысячи, пострадали свыше 2,3 тысячи человек.