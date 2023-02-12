https://ria.ru/20230212/spasateli-1851540047.html

В Турции киргизские спасатели достали из-под завалов ребенка и женщину

В Турции киргизские спасатели достали из-под завалов ребенка и женщину - РИА Новости, 12.02.2023

В Турции киргизские спасатели достали из-под завалов ребенка и женщину

Киргизские спасатели в Турции спасли семилетнего мальчика и беременную женщину, пролежавших под завалами шесть дней, сообщили РИА Новости в МЧС республики. РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T16:51

2023-02-12T16:51

2023-02-12T16:51

сильное землетрясение в турции и сирии

турция

в мире

киргизия

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БИШКЕК, 12 фев - РИА Новости. Киргизские спасатели в Турции спасли семилетнего мальчика и беременную женщину, пролежавших под завалами шесть дней, сообщили РИА Новости в МЧС республики. По его словам, накануне вечером сотрудники МЧС Киргизии под завалами обрушившегося дома обнаружили живой 22-летнюю женщину на шестом месяце беременности. Ей оказали необходимую помощь и передали медработникам. Как уточнили в МЧС, киргизские спасатели продолжают поисковые работы круглые сутки. За время работы они извлекли из-под завалов более 70 тел погибших при землетрясении. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли более 24,6 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. В Сирии погибли более 1,3 тысячи, пострадали свыше 2,3 тысячи человек.

https://ria.ru/20230212/turtsiya-1851531408.html

турция

киргизия

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сильное землетрясение в турции и сирии, турция, в мире, киргизия