https://ria.ru/20230212/snegopad-1851703447.html

Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве

Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве - РИА Новости, 13.02.2023

Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве

Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-12T13:05

2023-02-12T13:05

2023-02-13T14:43

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Городские службы ликвидируют последствия снегопада. С субботы, 11 февраля, прирост свежевыпавшего снега составил до 8 сантиметров, это 20% от месячной нормы", - говорится в сообщении. Отмечается, что за ночь и утро городские службы четыре раза провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с противогололедной обработкой. Повсеместно организованы работы по очистке от снега дворовых территорий. Сообщается, что под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам. "До конца дня в столице сохранится сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - дополняется в сообщении комплекса.

https://ria.ru/20230207/moskva-1850188487.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы, московское центральное кольцо (мцк)