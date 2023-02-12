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Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве - РИА Новости, 13.02.2023
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Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве
Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве - РИА Новости, 13.02.2023
Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве
Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-12T13:05
2023-02-13T14:43
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Городские службы ликвидируют последствия снегопада. С субботы, 11 февраля, прирост свежевыпавшего снега составил до 8 сантиметров, это 20% от месячной нормы", - говорится в сообщении. Отмечается, что за ночь и утро городские службы четыре раза провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с противогололедной обработкой. Повсеместно организованы работы по очистке от снега дворовых территорий. Сообщается, что под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам. "До конца дня в столице сохранится сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - дополняется в сообщении комплекса.
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москва, городское хозяйство москвы, московское центральное кольцо (мцк)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Московское центральное кольцо (МЦК)
13:05 12.02.2023 (обновлено: 14:43 13.02.2023)
 

Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкСнегоуборочная техника чистит во время снегопада Садовое кольцо в Москве
Снегоуборочная техника чистит во время снегопада Садовое кольцо в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы ликвидируют последствия снегопада. С субботы, 11 февраля, прирост свежевыпавшего снега составил до 8 сантиметров, это 20% от месячной нормы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за ночь и утро городские службы четыре раза провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с противогололедной обработкой. Повсеместно организованы работы по очистке от снега дворовых территорий.
Сообщается, что под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.
"До конца дня в столице сохранится сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - дополняется в сообщении комплекса.
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