https://ria.ru/20230212/shkola-1851500949.html
В Новой Каховке разрушена школа после ночного артобстрела ВСУ
В Новой Каховке разрушена школа после ночного артобстрела ВСУ - РИА Новости, 12.02.2023
В Новой Каховке разрушена школа после ночного артобстрела ВСУ
Украинские войска в результате ночного артобстрела с применением снарядом натовского образца разрушили школу в Новой Каховке Херсонской области, сообщили власти РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T11:29
2023-02-12T11:29
2023-02-12T11:29
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости. Украинские войска в результате ночного артобстрела с применением снарядом натовского образца разрушили школу в Новой Каховке Херсонской области, сообщили власти города. "Около 02.00 ночи укронацисты совершили очередной варварский артиллерийский обстрел Новой Каховки 155-миллиметровыми снарядами натовского образца. Под удар попала Новокаховская школа номер 6 в микрорайоне "Основа"", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале городской администрации. Публикация проиллюстрирована фото и видео, на которых показаны результаты обстрела. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230212/ukraina-1850839635.html
новая каховка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новая каховка, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область
В Новой Каховке разрушена школа после ночного артобстрела ВСУ
В Новой Каховке разрушена школа после ночного артобстрела ВСУ натовскими боеприпасами