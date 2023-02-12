https://ria.ru/20230212/shkola-1851500949.html

В Новой Каховке разрушена школа после ночного артобстрела ВСУ

В Новой Каховке разрушена школа после ночного артобстрела ВСУ - РИА Новости, 12.02.2023

В Новой Каховке разрушена школа после ночного артобстрела ВСУ

Украинские войска в результате ночного артобстрела с применением снарядом натовского образца разрушили школу в Новой Каховке Херсонской области, сообщили власти РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T11:29

2023-02-12T11:29

2023-02-12T11:29

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости. Украинские войска в результате ночного артобстрела с применением снарядом натовского образца разрушили школу в Новой Каховке Херсонской области, сообщили власти города. "Около 02.00 ночи укронацисты совершили очередной варварский артиллерийский обстрел Новой Каховки 155-миллиметровыми снарядами натовского образца. Под удар попала Новокаховская школа номер 6 в микрорайоне "Основа"", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале городской администрации. Публикация проиллюстрирована фото и видео, на которых показаны результаты обстрела. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230212/ukraina-1850839635.html

новая каховка

херсонская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новая каховка, херсонская область